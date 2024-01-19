Q1法人鎖碼股 從AI PC、AI伺服器題材發酵 看IC設計、散熱、機殼、組裝輪動節奏

文．蔡武穆

AI PC、AI伺服器相關題材 IC設計、散熱、機殼、組裝輪動

選後一切回歸基本面，大選前適逢CES開展，期間輝達股價創下548美元的歷史新高，台股因選舉不確定因素壓抑上攻的量能，選後資金回歸電子、半導體族群，AI PC、AI伺服器相關題材包括IC設計、散熱、機殼、組裝等將有機會輪番上陣。

不管大盤怎麼演變，今年絕對是AI的一年，隨著COWOS產能開出，AI伺服器將在今年大量出貨，AI PC預估在第三季問世，投資者可以循此蹤跡，尋找擁有AI伺服器及AI PC雙題材的個股，不但在營收上有雙重的爆發力，也會得到法人資金的眷顧，像是組裝廠緯創(3231)、廣達(2382)、散熱廠奇鋐(3017)等，股價整理三、四個月，近日有轉強的跡象。

緯創與廣達月、季線黃金交叉 外資大買散熱大廠奇鋐

緯創去年甩掉手機和消費型電子組裝代工，專心在PC和伺服器領域，PC/NB佔41%、伺服器佔36%、其他23%，去年受惠AI伺服器出貨，毛利率提升至7.85%，加上匯兌收益，前三季EPS 2.9元，比2022年同期增15%，法人預估2023年EPS可望上探5元，今年在雙重題材刺激下，EPS可望挑戰8元以上。

經過一段時間的休息整理，緯創籌碼集中度來到60.4%，有利大戶吸籌，近五個交易日外資買超49115張，投信買超8115張。技術指標來看，日K月、季線在低檔黃金交叉，周KD低檔黃金交叉、MACD綠柱縮短，有利多方動能。

同為組裝代工廠的廣達，PC/NB佔45%、伺服器占50%，由於筆電回溫及AI伺服器拉動，去年前三季EPS 7.63元，年增47%，已經超越2022年同期的5.18元，在四大代工廠中表現最優，法人預估，去年EPS 9.09元，今年在PC及AI伺服器雙重加持下，EPS可望達11.63元。

廣達籌碼集中度85.5%，相對穩定，近五日外資買超22122張、投信買超3993張，股價已脫離底部平台呈上揚趨勢，月、季線低檔黃金交叉，日線MACD翻紅，周線MACD則綠柱縮短，亦有利多方攻擊。

散熱廠奇鋐(3017)營收中，筆電佔44%、伺服器佔27%，受惠H100 GPU 3D VC散熱模組出貨，去年前三季EPS 9.75元，超越2022年同期8.72元，法人預估去年EPS 13.46元，今年PC市場回溫，加上AI PC散熱單價毛利優於電競規格，雙成長引擎帶動下，EPS可望達到17.5元左右。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1221期，2024.01.19出刊。