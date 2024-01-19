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監視器揭最後行蹤！台中麥當勞兩死命案 家暴男因這1分鐘畫面被疑行凶

選後熱門產業

聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山

民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴當選中華民國第十六任總統副總統選舉，打破每八年政黨輪替的魔咒，選後的1月15日台股出現謝票行情，加權指數上漲33.99點，櫃買指數上漲2.54點，收盤共33檔股票漲停板，其中有23檔股價低於51元，低價股的強勢，彰顯了年輕小資族對於選舉結果的認同。

布局五大信賴產業 半導體、AI、軍工、安控、通訊

在這些強勢股當中，可以看到神盾集團囊括了三檔漲停板，包括安格、芯鼎、迅杰，另外安國與晶相光大漲近7%，是選前選後最強勢的人氣指標，而神盾集團集中資源搶攻AI商機，正好符合賴清德選前政見強調的五大信賴產業當中的人工智慧產業，換言之，新一輪的台股行情將依照賴清德主張的「和平繁榮四支柱」、五大信賴產業的施政方向進行選股布局，即半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊等產業。

2023年7月5日賴清德投書華爾街日報發表「和平繁榮四大支柱」，包括建立台灣威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係，並且要有穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

記憶體族群表現相對強勢 資金卡位台積電設備族群

1月12日南韓媒體採訪賴清德關於他的和平繁榮四大支柱當中，其中非常重要的是與民主國家的關係，未來如果當選後，會與南韓如何發展合作？賴清德表示，將會強化與南韓的關係，共同攜手維護印太和平穩定。

由於南韓半導體產業的三星與海力士在記憶體領域執牛耳，特別是海力士是目前AI伺服器搭載的HBM記憶體的主要生產商，1月15日台股的記憶體族群表現相對強勢，群聯領漲7.05%，帶動十銓上漲8.67%、愛普*漲4.86%、品安漲4.34%、晶豪科漲4.1%、南亞科漲3.92%、華邦電漲3.76%、威剛漲3.81%、點序漲3.7%、廣穎漲3.45%。

不過三星向來跟台積電在晶圓代工的先進製程上屬於競爭對手，所以1/15的台積電股價表現平平，上漲二元，市場等待1月18日的法說會，分別聚焦首季淡季不淡、首季毛利率、全年復甦程度、2024年資本支出續降幅度、海外布局等五大議題。

面對台積電的法說行情，資金已經領先卡位設備族群，鈦昇漲9.28%、牧德漲6.47%、旺矽漲5.37%、信紘科漲4.41%、弘塑漲5.64%、萬潤漲3.03%、群翊2.02%、辛耘漲1.66%等。

AI產業要用到IP/ASIC 世紀、安國、鈺創、矽統

一般提到安控產業通常會直接聯想到代表股─晶睿，1月15日上漲0.63%，股價經過2022年大漲1.62倍之後，拉回整理十個月，目前處在150-160元之間狹幅震盪，由於營收的年增率從去年八月開始衰退，還沒有見到營收成長的跡象，所以1月15日的謝票行情表現平淡。

但這不代表安控族群沒有行情，事實上，這個族群早早就迸出一檔世紀(5314)大飆股，2023年11月至今從37元漲到112元，三倍的漲幅，應該是漲幅居前的黑馬股，查了一下才發現，原來世紀的數位監控營收比重高達67.38%，但這還不足以支撐三倍的漲幅，真正的原因是當前最熱門的AI產業要用到的IP/ASIC，世紀的官網產品介紹上列出ASIC這個項目，這才是世紀大漲三倍的動機。近期宣布轉型IP/ASIC的個股還有安國、鈺創、矽統。

從烏克蘭戰爭可以看到馬斯克的星鏈計畫對於戰時的通訊有多麼的重要，華為已經開始著手研發6G的技術，台灣當然也要跟上，尤其是低軌道衛星地面接收站體的相位是陣列天線，設計有一定難度。

啟碁強項天線 昇貿打入星鏈 聚焦風電太陽能儲能重電族群

啟碁的強項在於天線設計，從衛星通訊設備、衛星廣播、衛星電視等切入行動通訊、車用工控、智慧家庭、物聯網等產品。由於低軌道衛星地面接收站體天線強調波束、快速追蹤天上衛星、快速轉向等難度，需要進行多次研發與測試，凸顯啟碁的競爭優勢。昇貿打入星鏈計畫，是Speace X獨家認證指定採用高階錫膏供應商，此外，昇貿研發半導體產業高階封裝製程用錫膏，已獲多家封測大廠採用。

一如預料的中國對這場選舉結果感到失望，但不至於大動作軍演，以傳統的外交手法，減少台灣的邦交國、對美國施壓，後續可能還會縮減ECFA項目。但市場聯想到2022年美國眾議院長裴洛西訪台時的圍台軍演，僅十一天庫存的天然氣引發市場對於能源戰的隱憂，資金湧向風電、太陽能、儲能以及受惠台電韌網計畫的重電族群，其中士電持有5636張的玖鼎電力1月29日掛牌上市，每股承銷價45.88元，以1月15日收盤價75.2元計算，潛在報酬率達63.9%。

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