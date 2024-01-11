文．洪寶山

一般來說，市場普遍不看好紅海危機會導致類似2021年因COVID-19疫情重創貨櫃輪運力失衡的歷史重演，最主要的差別在於疫情初期的三個月，從亞洲到歐美全世界同步封城，停擺期間所累積的貨櫃量是奠定後來貨櫃輪大漲十倍的需求大於供給的背景，而後來長榮長賜號堵住蘇伊士運河八天成為運費飆漲的看多催化劑。

對比當前雖然葉門武裝組織控制了亞洲進入紅海的曼德海峽，運力居前的馬士基、赫伯羅特等貨運輪公司相繼宣布暫停行駛紅海，繞行好望角，增加七至十天的航運的確是可以消化過剩的運力，但相比於2020年三月到六月的亞歐美大規模同步停運，是完全不同等級，除非重演1973年OPEC對贖罪日戰爭期間支持以色列的國家實施石油禁運將近一年。

下一任美國總統 攸關中東局勢

筆者並不想回顧1948年以來的以巴衝突歷史，但了解半世紀以來的歷史的確是有助於釐清當下的中東局勢已經升級到距離全面戰爭的邊緣，其中之一的關鍵變數就是川普的2016年中東政策跟民主黨完全南轅北轍，如果川普當選下一任美國總統，且仍舊支持猶太女婿Jared Kushner主導的「世紀協議」，可預期亂上加亂。

以色列批評中國至今並未譴責哈瑪斯，而且英媒報導哈瑪斯擁有大量的中國製武器，有以色列官員表示，如果要達成殲滅哈瑪斯的目標，納坦雅胡當時承諾的時間是完全不夠使用的，可能要讓戰事持續整個2024年，甚至更久，才有機會達成。

從俄烏戰爭來看以巴衝突，當初普遍認為會速戰速決的俄烏戰爭，結果一拖快滿兩年，當時傳出俄羅斯把二戰的庫存軍火都拿出來送到戰場，現在沒人懷疑俄羅斯缺軍火，歐美對俄羅斯的經濟制裁也沒拖垮俄羅斯的軍事行動。同樣的道理，以色列應該冷靜下來，重新定義「勝利」的目標，否則這場衝突打到美國總統大選結束也不是不可能的。

2024年第一周中東產油地區就發生了四起衝突，1/2以色列無人機襲擊黎巴嫩首都貝魯特南郊的哈瑪斯辦公室，導致哈瑪斯副主席薩利赫．阿魯里等六人死亡，哈瑪斯宣布凍結跟以色列談判。

1/3伊朗遭到四十五年來最大規模的襲擊事件，一百多人死亡、二百多人受傷，目前伊斯蘭國宣稱為該事負責，伊朗正在調查。同日葉門武裝組織對法國達飛的貨櫃輪發射數枚導彈。1/4利比亞日產六萬桶的El-Feel油田因抗議而關閉。上述事件都是葉門武裝組織跟繁榮護衛行動(OPG)在紅海互比誰膽小的擴大衝突延伸。

農曆春節後運價若居高不下 五月貨櫃輪換約造勢行情可期

今年的齋戒月從3/11開始，4/10結束，穆斯林認為在這段期間更接近阿拉，所以會避免在齋戒月犯下罪孽，因此短期間各方勢力會盡量趕在齋戒月之前把比誰膽小的衝突推向高峰。不排除在齋戒月期間馬士基又試探性的返回紅海航道，而這段期間也正好是農曆春節過後，亞洲的出口正要從谷底出發的時候，此時如果運價依舊處在高位不墜，而且以色列也沒有停火跡象，那麼五月貨櫃輪換約造勢行情就可以期待。

加薩走廊在七月如果還沒有和平降臨，那麼下半年的貨櫃輪就開始進入旺季，而且可能不是一般的旺季，因為巴拿馬運河的乾旱也還沒解決，美國的居家用品、服飾、家具等零售業將面臨缺貨的情況，如此將使得市場原先預期聯準會三月降息的共識延後到六月，失望性的賣壓是第一季可能面臨的風險，而對沖風險的策略之一就是布局航海王，實際上土洋法人早已經為了對沖紅海危機而持續買進長榮，2023/12/1~2024/1/8，外資買超80743張，投信買超80651張。

長榮去年EPS約18.14元 陽明今年EPS約5元

已經填息的長榮2023年前三季EPS 15.14元，其中第三季因出售長榮航空而認列62.5億元業外收益，使得單季EPS從第二季的2.41元飆升到10.35元，假設第四季沒有股票出售利益可認列，估計單季EPS約三元，全年EPS約18.14元，本益比約8.84倍，股價淨值比為0.75。

陽明股價淨值比為0.7，跟長榮差不多，假設陽明的歐洲線佔運費比重37%，如果紅海危機涵蓋一整年，不考慮業外的情況下，今年第一季EPS預估約1.3元，在長約換約漲價的樂觀預期下，全年EPS約五元，本益比約11.3倍。

當然由於紅海危機屬於人為造成，以巴衝突可隨時終止，所以市場小心翼翼地追蹤。反過來說，中東局勢反覆無常，人為的衝突往往在意想不到的時候就突然來了。