參選是意料之外的順心而為─哈佛女孩謝佩芬

文‧林怡妏

「哈佛女孩」、「學霸女孩」，這些來自各界的稱號都難以詮釋謝佩芬的全貌。

*投身國際公共事務，想讓世界認識台灣

回顧謝佩芬的求學歷程，北一女中、台大法律系，她走過的人生前半都是一般人眼中的人生勝利組。其實，以謝佩芬這樣的條件，她大可獨善其身，按著法律人既定的職涯模板，朝一個人的輝煌前程奔去，而不是在政治這個大染缸中，去尋求多數人看不見的未來。

因此，我忍不住想問：是什麼原因讓她投入政治？

謝佩芬笑說，高中時期看到許多民主前輩都出自台大法律系，因此法律自然地成為她當時的第一志願。但進入法律系之後，她才發現法律大多時候是在處理個案、解決紛爭，自己卻對於通案，以及紛爭發生之前，相關規則的制定更有興趣。

為了更接近心之所向，謝佩芬雙主修政治系，同時也加入許多政治類、性別類以及環境保育類型的校園社團，「過程中，我認識許多朋友、獲得很多新資訊，漸漸地我愈來愈投入，可能是這個過程牽引著我，一步一步就掉進來了。」

不同於法律人的經歷，謝佩芬在取得哈佛法學碩士後，投身聯合國總部，擔任友邦的外交代表人員，而這個選擇的起點，一樣來自校園生活。

*需要我的地方，我就會去

「大學時期，我曾在國際事務處擔任志工負責接待海外留學生，在交流過程我發現國際上對台灣非常陌生。」

謝佩芬回憶，有一次她接待一位來自耶魯大學歷史系的學生，當她們聊起台灣歷史，對方竟然帶著困惑的表情問她：「台灣不是1949年之後才有人居住嗎？」

她驚訝地發現，原來國際上所認識的台灣是從國共內戰之後才開始的，甚至很多時候在國際的政治語境中，台灣被和中國劃上等號。

這些經歷讓她開始關注國際事務與國際關係，在法律本科系上，她則選擇專攻國際法。謝佩芬認為，儘管台灣的國際地位始終存在著爭議，但這讓台灣在國際法的詮釋上有更多可操作的空間。

重返哈佛取得甘迺迪政府學院公共政策學位之後，謝佩芬回到台灣，先後在國安會與智庫擔任研究員與諮詢委員。

對滿懷「對社會有所貢獻」理想的謝佩芬來說，能夠進入幕僚機關參與決策，在某種程度上已實踐了她的理想，她說自己壓根兒沒想到會出來選舉。

謝佩芬笑說，2019年民進黨徵召她出來選立委，她第一時間的反應是：「他們會不會選錯人了？」

「我還記得我和民進黨時任秘書長羅文嘉會面，一見面羅文嘉就問我有沒有意願參選。」謝佩芬說自己當時與羅文嘉素未謀面，過去只在電視上看過他，她滿腹疑問地問羅文嘉：「可是我不認識你，你也不認識我，怎麼會覺得我適合出來選舉？」

然而，2020年選戰結果證明民進黨沒有選錯人。作為一個政治新秀，謝佩芬雖未勝選，卻創下大安區單一選區，非國民黨籍候選人最高得票數與得票率，且打破前任立委蔣乃辛的得票數。

第二次代表民進黨競選立委，謝佩芬轉戰台北市中山、北松山區。中山、北松山區是國民黨立委王鴻薇的選區，其中北松山向來被視為鐵藍票倉，在今年的立委補選中，王鴻薇在北松山區的得票率超越吳怡農逾15%，可想見這一次對謝佩芬來說仍是艱困的一役。

對此，謝佩芬語帶堅定表示，「第三選區沒有輸的理由，對我而言沒有所謂艱困選區，只要有需要我的地方，我就會去。」

*聽見別人的聲音，聽見自己的聲音

揮別政治新秀的生澀，謝佩芬對「怎麼選舉」已相當熟稔，可以把更多心力投入選區的經營以及政見的策劃。

她分享，「中山、北松山區是台北市最早國際化的地方，有很多特色街道、商家與建築。像是中山區過去曾有許多外國領事館或大使館進駐，許多舶來品都集中在這邊販售；另外松山區有國家重要門戶，松山機場。」

謝佩芬希望有機會可以把這個特色再次呈現在台北市民，甚至全台灣與國際觀光客面前，她認為如此一來能提升地方光榮感，二則能藉由觀光帶動地方經濟。

談到經濟，謝佩芬也相當關注「新創產業」，她認為新創企業成立初期需要各方資源與相應的輔導措施，但中央與地方政府所提供的資源與媒合管道往往隱藏在各局處與部會中，並非所有人都能輕易取得。因此她希望能為政府與民間打造一個公開、暢通且高效的對接管道，藉由新創活水帶動區域經濟發展。

謝佩芬的政見中也可見婦幼相關議題。大學時期就開始關注性別議題，也完成婦女與性別研究學程的謝佩芬強調性平教育應該被落實，另外，人行道對於婦幼及身心障礙者等弱勢用路人是否友善、安全也是她未來希望能加強盤點及改善的方向。

這次參選，謝佩芬更加享受選舉的過程，「我認為選舉為我創造一個平台，讓我可以去告訴大家我的想法，同時去聽見更多不同的聲音。」

如同當年她剛歸國，便定期投書媒體專欄，急切地想把所見、所想與讀者分享，幫助和她有相同夢想的學生，這一次，她也希望可以藉著選戰鼓勵年輕人：「如果對於國際公共事務有興趣，永遠都有突破與參與的機會。」

*現在就是未來

採訪的最後，我問謝佩芬：台灣的未來會怎麼樣？

她思考一會說，現階段，台灣的國際地位已逐漸朝正常國家邁進，同時台灣也是民主陣營中重要的一員；對內，台灣完成許多艱難的改革，民主社會也漸趨成熟，整體而言，這是一個對的方向。

謝佩芬認為，台灣是一個極具韌性的國家，儘管沒有人可以預測台灣的未來會怎麼樣，但是，現在就是未來，未來的生活，取決於現在的政治。

「政治不是服務少數人，政治也不是把命運交給少數人掌握。」謝佩芬說，「如果每個議題大家都願意努力思考辯論、每張選票都認真的投下去，我們才有機會去爭取自己想要的生活。」

未來不是一個定數。那個曾到美國國會山莊遊說國會議員，要他們支持台灣的哈佛女孩，那個積極關注社會議題，很政治的學霸女孩，已就戰鬥位置，她會持續為自己所期待的未來發聲。