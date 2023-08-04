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金控回勇 5G FWA發威

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧陳春霖】

金融三業今年倒吃甘蔗

法人指出，金融業上半年三業包括銀行、證券期貨投信與保險等稅前盈餘3478億元，年減幅度從雙位數縮小至8%，其中，受疫情險拖累的保險業務已經由虧轉盈556億元，而證券期貨投信獲利504億元，年增幅最高達51%，下半年則因美升息近尾聲，台美利差擴大有利換匯，其次各國陸續解封掀起出國觀光熱潮，也有利換匯收取手續費，保險也因2700億元疫情險虧損轉正後，三業獲利有機會挑戰疫情前的高點突破6700億元。

理周投研部表示，三業中銀行的產業趨勢相對穩定，上半年獲利2690億元，年增29.89%，下半年利差換匯手續費收入仍相當樂觀只會增不會減。其次，壽險業則因換匯避險工具(CS)成本增加，且2700億疫情險中有330億國際再保公司有爭議，下半年能否解決值得留意。而證券期貨投信受惠上半年因股市熱絡，尤其五、六月指數漲逾二千餘點，年增幅度都達兩位數，下半年預期也不會差。

綜觀上述，金融類股挑選金控較為妥當，因為即使有壽險業的不確定利空存在，但銀行業的產業趨勢明朗與不變，可以獲得基本面的保障，7月31日早盤大跌百餘點，金融類股漲跌互見，但金控股則成為盤面支撐強股，且近日來外資持續拋AI股而轉進金控即可看出端倪，除三大金控國泰金(2882)、富邦金(2881)、中信金(2891)外，元大金(2885)、玉山金(2884)與兆豐金(2886)也頗受外資青睞。

AI飆股失速 網通股逆勢表現

另外，網通股也在AI失速下，逆勢攻漲的族群，除兩大題材包括共同封裝光學元件(Co-Packaged Optics;CPO)與5G FWA為亮點外，事實上，類股中有不少檔個股上半年基本面表現相當不錯，但CPO族群受累近日AI股回檔牽動，股價表現較5G FWA不理想。

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