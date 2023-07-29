芎林市場招商說明會登場！攤商踴躍搶駐 一同炒熱芎林

【文‧林怡妏】

芎林鄉長黃正彪表示，芎林傳統市場選址重建，坐落文德重劃區，距離國道３號竹林交流道開車五分鐘就能抵達，與新竹高鐵及新竹科學園區車程距離二十分鐘，近幾年人口快速成長，希望新市場的落成能更完善在地生活機能，並且為在地商家帶來更多商機。

招商說明會現場除了原有攤商外，也吸引新竹縣許多特色商家出席聽取招商資訊，許多攤商看好芎林鄉未來的區域發展，也期待藉由新落成的公有市場匯聚人流、打造金流。

全新完工的零售市場基地面積六百坪，共規劃三層樓，一、二樓空間作為零售市場使用，地下一樓則規劃為攤商貨物卸載使用，建物外觀以綠、灰等自然色系打造，新穎之餘不失生活感，商場內部則設有中央空調、電梯等現代化設備，提升民眾採買經驗。

在攤位規劃上，除開放原有攤商進駐外，為保留在地特色及文化，也將引進特色商家，並為發展青創產業，特別規劃一區專售青創產品。

第二場招商說明會將於112年8月5日舉辦，另外即日起至9月8日止接受招商報名申請。相關資訊可至芎林鄉公所官網查詢或洽02-7725-1361芎林市場招商小組，報名請填妥相關資料郵寄至芎林鄉公所(新竹縣芎林鄉文昌街51號)。

市場招商小組專人駐點諮詢，8/9起每週三(8/9、8/16、8/23、8/30、9/6)下午2:00-5:00在芎林鄉公所農業課駐點諮詢，請多加利用。