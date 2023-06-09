「特別股」怎麼投資？領息天王告訴你

【文．蔡武穆】

特別股擁有股票和債券的性質，說其有股票的性質，是它跟股票一樣會發放股利，且優先於普通股，說其有債券的特色，是因為它沒有普通股可以參與公司經營決策的權利，像債券般的債務關係。

特別股發放股利優先於普通股，因此，又稱為「優先股」，就發放股利的順序來說，債券優先，其次特別股，第三才是普通股。

*權利優先於普通股

投資人可以如此區分，如果公司倒閉，進行清算之後拿回資產的順序：債券第一，其次特別股，最後才是普通股。

公司為何要發行特別股？基本上，普通股有參與公司決策的權利，發行普通股增資，股權會被稀釋，管理層面可能發生問題，而發行債券，是屬於借貸關係，資產負債表的債權增加，報表上的數據不漂亮，影響公司評價。

特別股具有債券的性質，被列入股東權益項目，不列入負債，又沒有普通股參與公司決策的權利，可以避開上述兩個問題，因此，有些公司會選擇發行特別股來增資，特別是金融股和重資產的傳產股(如中鋼)，可以避開負債項目的壓力。

*股利約定 適合存股族及退休族

購買特別股時，會先約定好一年的股利多少，這一點跟債券很像，所以很適合存股族及退休族投資，缺點是，它有股票的性質，若當年公司經營不善，可能連同普通股一樣，不會發放股利，相較之下，債券的利息是一定要發的，不然會違約。

不過，依過去的經驗，除非發生重大危機，特別股不發放股利的機率真的很低。

如前所述，特別股是約定好的利率，就跟債券發債息一樣，票面利率3%、4%、5%皆有，不過，特別股也可以在市場上交易，價格跟股票一樣會漲跌，所以殖利率會有所差異，例如，新光金約定利率4%，最近銀行股股價下跌，殖利率大概有5%之多。

郭俊宏表示，台灣的特別股以金融業和傳產業居多，去年受到防疫保單拖累，有些金融業的普通股決定今年不發放股利，但是特別股還是有發放股利。另外，他不看壞金融股，銀行業賺的是存放貸的利差，升息對銀行業有利，本業會越來越好，為短空長多的格局。

*升降息都有利 挑選三要點

他說明，特別股很穩定，不會大起大落，投資策略是越跌越買，股價修正之後殖利率反而拉高，因此，今年金融股股價下跌，反而是特別股進場的機會。

央行利率是否影響特別股的股價？一般來說，利率升高，股價下跌，殖利率升高，特別股更具吸引力；利率下行，特別股股價會跟著上揚，有價差的空間。由此看來，不論升息、降息都對特別股有利。

投資人要怎麼挑選特別股？郭俊宏提出三個要點：

一、若是個股，看公司的ROE、ROA： ROA要大於定存利率，代表公司資金運用有效率，ROA在4%~5%，算是優質的公司，再來，ROE代表公司經營的效率，要在10%~15%，才可以放入口袋名單。

郭俊宏提醒，2026年歐盟開始課徵碳稅，對於重資產的傳產股，如台泥、中鋼、國喬等，會因為碳稅而拉高成本，獲利降低，進而影響股息發放，金融股就比較沒有碳稅的問題，投資人在選擇時，要找減碳效果較好的公司，才不致影響後面股利發放。

二、殖利率要比「定存利率+通膨」高：假設目前台灣通膨3%、定存1%，領到的息至少要4%~5%以上，不然會被通膨吃掉。

三、要考慮到流動性：台灣的特別股流動性較小，建議不要單押一檔特別股，若急需用錢，一時間無法脫手，可以分散幾檔個股或選擇ETF、基金，ETF流動性大，買賣方便，基金則沒有流動性的問題，隨時可贖回。

*防禦型非成長型 套利空間不大

目前國內推出特別股的基金大致上有柏瑞、新光、富蘭克林華美、宏利等，至於ETF則有元大標普美國高息特別股ETF(00771)及富邦標普美國特別股ETF(00717)，由於美國特別股市場較為成熟，投資標的均以美國金融股、房地產居多，相對較為穩定。

郭俊宏說，如果投資國內ETF/基金，他會以「定存利率+通膨」作為考量，殖利率一定要大過於「定存利率+通膨」才入手，若是投資海外特別股基金/ETF，則以目前資產規模最大的美國特別股TFFD ETF作為衡量標準，目前TFFD ETF殖利率6.2%。

特別股有可轉換與不可轉換之別，是否有套利空間？老實說，這種情況不常發生，特別股有轉換為普通股的條件，通常設定利率較低，拿到的息收也較低，其次，特別股通常都是防禦型的股票，不是成長型，要期待股價大幅飆漲，實有難度，因此，套利空間不大，投資人若要套利，不如去買可轉換公司債來得划算。

另外，台灣所發行的特別股，以可回收的永續型居多，到期日，公司有權利回收或不回收，若不回收，則可能重設利率，這時可以採用前述提到的 「定存利率+通膨」來衡量，若重設利率大於二者相加則續抱，若重設利率小於二者相加，則可以適度賣掉。

*平衡配置 分散風險

郭俊宏說，以他手上的柏瑞特別股基金，配息率大致為7.86%，也有相當不錯的報酬，他認為，特別股很適合存股族，尤其是退休族納入投資組合，如果資產配置沒有金融股，也可以用特別股來取代金融股，或資產都是成長類型的股票，不妨用特別股來平衡配置，可達到分散風險之效。