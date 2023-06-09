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6月作帳行情

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．陳春霖】

投資人可能已經忘記在5月17日本土自營商當天交易量爆出233億買超金額，隔天仍有127億，多數人以避險解讀，殊不知這段期間，正是土洋法人因景氣下行與錯怕行情兩難操作下，從第一季彼此對作，到第二季大換持股共同加碼的時刻。

法人換股布局 兩個關鍵時刻

通常法人持倉成分股布局有兩個時間點，一是12月中旬，預測一年財報數據待來年公布股價波動賺取價差呈現績效表現，期間的成分股調整會持續至隔年一月底。隔年5月會再做一次大調整，剔除財報不佳標的，換股大清倉持續到6月底，做下半年績效操作。

今年是驚奇的一年，從去年底開始，以科技股為主體的台股，在升息、通膨等多層因素衝擊下，整個產業鏈庫存去化與調整的問題獲得逐步解決，但目前終端需求疲軟仍是關鍵。中華經濟研究院6月2日公布5月採購經理人指數(PMI)仍下跌1.5個百分點，連續三個月緊縮，顯見產業前景依舊不明朗。

兩檔指標股 土洋對作多方勝出

不過，大盤指數卻從年初萬四一路攀升至萬六，攻萬七只欠東風，法人按數據操作顯然與事實不符，看法也出現多空分歧，不管是大盤指數還是個股，都能看到這個現象。例如長榮航(2618)從5月初至25日，外資賣多買少，投信則是買多賣少，其中5月22日外資大賣超3.9萬張，投信則買超九千餘張，彼此對作態勢明顯，但到5月26日以後，兩大法人開始同步買超，至6月1日連自營商都加入買超行列，當天股價漲幅6.04%，一舉突破近日高點。

另一檔廣達(2382)更是精彩，土洋大戰至今方興未艾，本土投信與自營商持續站在賣方，但外資法人則從5月初開始一路買超，期間股價雖有震盪，但最終外資戰勝，股價飆漲，短線題材面還是KO了基本面，原來股價漲停真不能用理性看待。

圖標：外資五月下旬起連續回補台股，推升加權指數站上萬六

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6月作帳行情

儘管各項經濟數據依舊不理想，但輝達(NVIDIA)公布超級財報、黃仁勳旋風襲台，卻吹皺台股一池春水，也攪亂法人季底作帳布局。六月原本就是法人第二季也是上半年績效表現時刻，同時也是集團作帳旺月，因此三指標一是土洋加碼者，二是股價在五日均線上，三是五月營收續強者，都有可能成為短線點火標的，投資人於盤面按此要領篩選個股，有機會賺取價差。

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