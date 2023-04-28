華光實現夢想打造由根山居

文．戴衣薰 圖．天主教華光社會福利基金會

1983年來自匈牙利的耶穌會士─葉由根神父，在新竹縣關西鎮創立了華光智能發展中心，從開始的六名院生，到至今華光體制下服務約有三百位輕、中、重度及極重度的智障者、多重障礙者及自閉症院生，目前平均年齡約四十五歲左右，大部分院生來自貧困及弱勢的家庭，由於原生家庭無法提供照顧及教導，因此華光提供二十四小時全天候服務；為了讓每位院生得到適切及符合人性的照顧及教導，在各項安全設施、課程安排、生活照顧、環境、休閒活動等，均以院生真正需求為考量。

華光的使命與信念

「在天主的愛中相互扶持， 進入彼此的生命中共同成長。我們深信人人都是可教育的，只要我們學會如何教育他。」

2001年，華光智能發展中心為了符合機構小型化、社區化的世界潮流趨勢，且因應服務範圍逐年擴大、服務使用者遍及全國，加以各縣市政府紛紛委託辦理身心障礙者教養工作等需求，乃規劃以捐贈方式，提撥三千萬元籌設並向內政部申請成立「財團法人天主教華光社會福利基金會」，擴大服務範疇、解決社會需求。

2011年，華光在社會大眾幫助之下實現了多年的夢想，打造一個「終身安養的家-由根山居」來照顧這些需要他人支持及幫助的智能障礙者們，有了一個安定的家。在這裡，有一群少了聰明、靈巧，卻擁有高貴靈魂的生命，用自己的雙手和汗水，耕耘出一片屬於自己的土地。數十年來，華光智能發展中心所提供服務的人數，由六人增到最多三百人。為符合政府法規並提升教養服務品質，直至「由根山居」成立之後，開始陸續縮編人數，目前照顧近七十人。

未來希望有更多需要被照護的對象，皆能在華光獲得妥善的服務，邀請大眾一起支持，將資訊散播，讓人間有愛。