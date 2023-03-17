揭開薩滿文化神祕面紗的夜間旅行

【文．戴衣薰】

本次展覽《夜間旅行─神聖、危險、強大、純潔》為「RANDOM TRIGGER 隨機觸發」前往墨西哥瓦哈卡州馬薩克特山脈創作研究薩滿文化，為期半年，該計畫獲選2022年文化部計畫支持。

展覽結合十五位馬薩特克及墨西哥藝術家、音樂家、紀錄片導演、攝影師、治療師及人類學家的參與，以台灣藝術家徐若宇在馬薩特克Velada儀式(儀式涉及使用迷幻蘑菇)中的經歷為脈絡，設置了五段旅行：《花豹引路》、《水中世界》、《起源之地》、《宇宙隧道》及《星系遊走》，作品涉及畫作、詩作、聲音裝置、實驗紀錄片、紀實紀錄片及紀實攝影。

描繪以精神力量旅行至聖靈世界的治療過程。藝術家在意識裂縫中，探問生命的本質；在現今的人間遊樂場裡，試圖捕捉人類與自然和超自然的關係、人類走在神聖靈魂路上所瞥見古老而神秘的訊息，其中蘊含的思索與疑問。

「我們正站在一扇敞開的門前，邀請我們進入源自Mazatec Naxinandá的有意識的存在形式，在那裡一切都是有生命的，一切都有自己的精神、主人和自己的語言，但最重要的是，這裡沒有任何東西屬於人類。」 ─ 墨西哥文化顧問Citlali Rodríguez Venegas

誠摯地邀請您跟我們一同共享薩滿文化奧妙的啟蒙經驗，打開那扇眾妙之門。

製作團隊簡介

策展人｜徐若宇

製作團隊｜隨機觸發 Random Trigger

參展藝術家｜

徐若宇, 徐丞黌, 蘇泳綾, Andrés Martinez García, Asunción Alvarado Martínez, Fernando Perez Alonso (Chinateco), Joel Nieto Fuentes (Chini), José Luis (Niá Jmá), René Alvarado Martínez, Zeltzin Nieto Mata

影像紀錄片｜Huemac Olivares

實驗影像｜Hermelinda Juárez Martínez, Javier Alejandro Celis, Job Eleazar Peralta Cerqueda, José Luis Figueroa & Luz de Luna, Karla Dorene Rodríguez, Sergio Sigfrido Nieto Fuentes

文化顧問｜Citlali Rodríguez Venegas

攝影｜一同, 王彥硯, Emilio Espejel

技術統籌｜林省吾

行銷統籌｜張詠晶

協助單位｜Casa Adobe, Flotar

技術協力｜黑米創意工作室, 王建庭, 吳浩辰

特別感謝｜Karla Dorene Rodríguez

墨西哥合作單位｜Casa Adobe, Flotar

指導單位：文化部