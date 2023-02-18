快訊

3：0橫掃封后！黃怡樺攜黃愉偼WTT女雙奪冠 技壓法國女孩

華航兩岸航線持續增班 3/26起恢復松山-虹橋航線

少校輔導長偷情「莒光園地」主播 遭記5大過撤職官司結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四大類股 還有蒙塵明珠

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

本益比回升過快 面臨均值回歸風險

根據Refinitiv Lipper的資料，截至2月8日為止的近六周美股共同基金及ETF被提款310億美元，創去年夏季以來連續淨流出的最長紀錄，也是2016年來同期最大的資金淨流出金額，同期間約有120億美元轉向落後美股的國際股票基金，成為亞股落後補漲行情的重要買盤。但要注意的是，截至2月8日近一周亞股基金的資金淨流入已縮減至1億美元，且全球股票基金資金已被獲利了結2億美元，為1月4日以來首次的反手賣超，亞股補漲行情延續不易。

今年來亞股的落後補漲行情中，以韓股及台股的10％漲幅表現最佳，主因兩者結構均以半導體為重，成為今年來費城半導體指數大漲19％的最大受惠者。但上述三者也正是去年表現最差的股市，加上今年獲利預估將呈現年減(韓股及台股年減幅達二成)，今年落後補漲行情應僅是跌深後的無基之彈。

在今年獲利衰退的背景下，近期台股的反彈帶動本益比回升幅度遠高於指數，目前本益比已接近16倍，高於五年及十年平均的14倍，似乎已過度樂觀反應市場對於下半年復甦的預期。一旦市場情緒降溫，開始回頭檢視基本面，過高的台股本益比就有均值回歸的風險。

美元、美債殖利率反彈 吸引資金回流美國

在美國公布1月強勁的非農就業數據後，市場對於聯準會升息政策預期出現明顯的調整，包含調高終點利率預期至5~5.25％、延後暫停升息及降息的時點，連帶對美債及美元後市預期出現調整。

對美國金融市場的預測出現變化，連帶關鍵的投資策略也跟著調整，對美國公債從增持轉為中性，對美元則轉為持中性態度，並回補美元的空頭部位。而隨著資金反向調整移動，原先走弱的美債殖利率及美元均有反彈轉強的機會。

另隨著美國經濟走向預期外的不衰退機率提高，也會增加資金回流美國的意願，進一步推升美元反彈。在美債殖利率及美元彈升的預期下，原先離開美國尋找機會的國際熱錢，就可能又回流美國，而原先因為這些熱錢流進出現落後補漲的亞股，也將會因為熱錢流出面臨漲多回檔修正的風險。

美債殖利率彈升，除了會吸引資金回流美國外，也會對金融資產評價再次帶來負面的衝擊，尤其是對殖利率較為敏感的科技股，本益比已被ChatGPT所掀起的AI投資狂熱快速拉升，未來均值回歸的潛在修正空間就會較大。

評價落後的金融傳產股 有望成為台股護盤工具！

由於今年股市行情就是圍繞在落後補漲的主題，股價的位階、漲幅及評價相對落後的個股，都還有機會吸引資金進駐，帶動股價演出落後補漲行情。

台股在科技股對資金磁吸效應下，金融傳產股表現相對落後，尤其是今年獲利年增率有望負轉正的金融、塑化、水泥及食品股，本益比回升尚未完全反映基本面復甦的轉變，股價具有落後補漲的潛力，加上相關個股多為台灣五十及中型一百指數的成分股，未來在科技股因資金流出而轉弱之際，應會遞補成為台股的護盤工具。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1173期，2023.02.17出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1173期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

MLB／千賀滉大最愛美國食物是披薩 盛讚韋蘭德和薛則是傳奇

硬底子軍工股 地表上越危機越賺錢的產業

台積電跌近1.9% 台股下挫70點失守15500點

台股下跌70點失守15500點 週線跌106.95點

相關新聞

撥雲見日

超長年假影響生產，加上存貨指數連續五個月緊縮，二月十日中華經濟研究院發布一月經季調後台灣製造業採購經理人指數(PMI)為40.4%，為連續七個月緊縮，較上月下跌-3.3%。觀察PMI指數從2021年四至五月超越60高峰值後，緩步下降，終於在2022年七月跌破榮枯線的50，不過中經院強調「不須過度悲觀解讀」，隨著中國解封，復工比率優於預期，將帶動和中國市場連動性較高的產業對未來的展望，也期待中國在三月兩會之後祭出振興經濟方案，振興方案的力度有多大，攸關到下半年需求回升的強度，自然是接下來市場焦點。

自住兼投資 如何選擇會增值的房子？

一定要買房子嗎？房地產專家胡偉良認為，房子是生活安定的基石，沒買房子生活容易沒有目標，等到年紀大了，才體會到沒有資產，連租房都有困難，後悔都來不及，建議年輕人若有能力一定要買房。

四大類股 還有蒙塵明珠

聯準會升息循環近尾聲的預期，導致去年強勢的美元在10月起轉弱拉回，迫使國際熱錢流出美國尋找投資機會，資金多以證券方式流向新興市場國家，其中超過三分之二流向中國，帶動人民幣強勢反彈。去年10月來人民幣對美元從7.25元升到1月初的6.7元，升值幅度逾7％，並帶動亞幣同步走升，亞股也同時獲得外資回補，出現大幅度的落後補漲行情。

殖利率倒掛的制約力

台股在金兔年起了個好頭，但越過年線後反而裹足不前，主要還是受到美債殖利率倒掛創1980年後最大最長的影響，一時間「經濟衰退」的隱憂又再度把熱情熄滅。

安心蔬果暖心照顧等家寶寶

社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會起源於農產電商平台無毒農的公益計畫。當初因為一位無毒農的客人希望能配送蔬果至育幼院，因此發現育幼院孩子由於多有過敏、過動等症狀，不適合食用過多化學添加食品，很需要新鮮水果作為副食品、點心來源，因此開啟了「無毒農 等家寶寶安心水果」計畫，並於2019年正式立案成為非營利組織。

吃完元宵 兔子還能跳

都說這波行情是新閣揆慶祝行情，儘管這說法很市場且不夠專業，但股市就這樣，往往小道消息亂傳的漲越兇。三年的COVID-19疫情總算要告一段落，農曆春節期間百貨公司的人潮不少，餐廳大致上都是人，於是開紅盤大漲五百餘點的1月30日，跟友人交流景氣消費觀點，覺得台灣消費力挺強的，敢花肯花的人還是滿多的，餐飲觀光股應該有不錯的表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦