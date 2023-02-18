四大類股 還有蒙塵明珠

【文．高適】

本益比回升過快 面臨均值回歸風險

根據Refinitiv Lipper的資料，截至2月8日為止的近六周美股共同基金及ETF被提款310億美元，創去年夏季以來連續淨流出的最長紀錄，也是2016年來同期最大的資金淨流出金額，同期間約有120億美元轉向落後美股的國際股票基金，成為亞股落後補漲行情的重要買盤。但要注意的是，截至2月8日近一周亞股基金的資金淨流入已縮減至1億美元，且全球股票基金資金已被獲利了結2億美元，為1月4日以來首次的反手賣超，亞股補漲行情延續不易。

今年來亞股的落後補漲行情中，以韓股及台股的10％漲幅表現最佳，主因兩者結構均以半導體為重，成為今年來費城半導體指數大漲19％的最大受惠者。但上述三者也正是去年表現最差的股市，加上今年獲利預估將呈現年減(韓股及台股年減幅達二成)，今年落後補漲行情應僅是跌深後的無基之彈。

在今年獲利衰退的背景下，近期台股的反彈帶動本益比回升幅度遠高於指數，目前本益比已接近16倍，高於五年及十年平均的14倍，似乎已過度樂觀反應市場對於下半年復甦的預期。一旦市場情緒降溫，開始回頭檢視基本面，過高的台股本益比就有均值回歸的風險。

美元、美債殖利率反彈 吸引資金回流美國

在美國公布1月強勁的非農就業數據後，市場對於聯準會升息政策預期出現明顯的調整，包含調高終點利率預期至5~5.25％、延後暫停升息及降息的時點，連帶對美債及美元後市預期出現調整。

對美國金融市場的預測出現變化，連帶關鍵的投資策略也跟著調整，對美國公債從增持轉為中性，對美元則轉為持中性態度，並回補美元的空頭部位。而隨著資金反向調整移動，原先走弱的美債殖利率及美元均有反彈轉強的機會。

另隨著美國經濟走向預期外的不衰退機率提高，也會增加資金回流美國的意願，進一步推升美元反彈。在美債殖利率及美元彈升的預期下，原先離開美國尋找機會的國際熱錢，就可能又回流美國，而原先因為這些熱錢流進出現落後補漲的亞股，也將會因為熱錢流出面臨漲多回檔修正的風險。

美債殖利率彈升，除了會吸引資金回流美國外，也會對金融資產評價再次帶來負面的衝擊，尤其是對殖利率較為敏感的科技股，本益比已被ChatGPT所掀起的AI投資狂熱快速拉升，未來均值回歸的潛在修正空間就會較大。

評價落後的金融傳產股 有望成為台股護盤工具！

由於今年股市行情就是圍繞在落後補漲的主題，股價的位階、漲幅及評價相對落後的個股，都還有機會吸引資金進駐，帶動股價演出落後補漲行情。

台股在科技股對資金磁吸效應下，金融傳產股表現相對落後，尤其是今年獲利年增率有望負轉正的金融、塑化、水泥及食品股，本益比回升尚未完全反映基本面復甦的轉變，股價具有落後補漲的潛力，加上相關個股多為台灣五十及中型一百指數的成分股，未來在科技股因資金流出而轉弱之際，應會遞補成為台股的護盤工具。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1173期，2023.02.17出刊。