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從傳產原物料股找金兔足跡

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

因此，過年期間務必要觀察與聯準會對作並提早慶祝貨幣緊縮落幕的市場態度，是否真的堅定不移。

股債市場預期唱雙簧 總有一邊要認錯！

由於目前股市與債市的樂觀預期並不一致，兩者之一肯定有錯，最終也會因修正錯誤預期而引發金融資產價格的動盪。

股市認為美國通膨回落，勞動市場依舊火熱，預期美國經濟將軟著陸，企業獲利修正幅度將不會太大；債市則認為下半年美國經濟將硬著陸，迫使聯準會不得不降息，利率期貨市場預期的終點利率與聯準會自身預估數的差距持續擴大。

美股市場情緒已步入貪婪

另因美國密西根大學公布的一月消費者信心指數初值高於市場預期，已連續兩個月上升，並創二○二二年五月以來的新高，加上通膨降溫、民眾薪資持續成長(每小時薪資月增、年增)、疫情期間超額儲蓄仍未花光，所以短期消費力依舊有撐，緩慢下滑的零售數據恐難提供美國即將進入硬著陸衰退的證據，通膨也可能隨市場需求降溫不足、原物料價格重新走高而再次升溫，連帶聯準會將降息的樂觀預期可能也會有所動搖，導致債市修正錯誤的預期，連帶評價由公債殖利率定錨的股市也會被動跟著調整。

若直觀的從美股技術面來看，標普五百指數已反彈至下降壓力線，近日無法有效突破，獲利了結的短線資金或許會開始出籠，對日KD也已來到高檔的美股各指數也會有連鎖反應。

而且隨著金融資產價格依照自身樂觀解讀的路徑前進，用來反應美股市場情緒的CNN恐懼與貪婪指數已由去年十二月二八日的三二(恐懼)快速翻倍至今年一月一三日的六三(貪婪)，朝著七五以上的極度貪婪前進，將增加市場過度樂觀後樂極生悲的風險，CNN恐懼與貪婪指數數值變化也是台股封關期間要觀察的市場數據。

因此，農曆年後台股開紅盤基本上就是兩種情境，其一為美股無法有效突破上檔壓力而拉回，台股將反映過年期間的美股累積跌幅。其二為美股有效突破上檔壓力，台股將反映過年期間的美股累計漲幅。

美股若向上突破 景氣落底產業有機會落後補彈

在情境一下，封關前賣壓尚未消化且股價位階仍相對高的產業或個股，就有向下收斂的風險，像是封關前部分先反彈的半導體股，或是其他像是生技、鋼鐵、觀光及餐飲等去年底原先強勢的作夢非電族群。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1169.1170期，2023.01.20出刊。

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美國去年十二月CPI連續第五個月回落，強化市場對聯準會此輪升息循環走向終結，甚至轉為新一輪降息循環的樂觀預期，資金風險偏好提高，帶動金融資產價格依照市場主觀解讀走自己的路，完全不甩聯準會官員們持續對市場的鷹派喊話，進行經濟軟著陸及降息的交易，歐股強勢走高、美股反彈，也帶動台股在封關前重新挑戰萬五關卡，同時歐美公債價格走高、殖利率拉回，美元指數創波段低，美元報價的黃金及銅等金屬原物料價格持續反彈，就連先前崩跌的數位貨幣也出現落後補漲反彈。但市場樂觀情緒及金融資產價格漲勢能否延續到農曆年後，才是台股開紅盤表現的重要關鍵。

全球股匯市膠著震盪 以靜制動方為上策

Q:美國2022年12月CPI年增率公布值為6.5％，符合市場預期，這次回到6字頭主因還是來自於石油價格回穩，帶動整體通膨下降，自2022年3月美聯儲開始升息後，截至目前已經升息17碼，隨著市場預期美國升息進入尾聲，股匯市也進入膠著，後續該怎麼解讀？

新年新氣象

聯準會去年升息17碼，全球對沖基金報酬率創十四年新低，整體報酬率為-6.5%，為2008年-13%以來的最大虧損。不過不同策略的對沖基金走勢相對分化，一些對沖基金利用宏觀策略投入大宗商品和外匯，截至去年十一月，宏觀策略對沖基金去年上漲8.2%，而股票對沖基金和事件驅動型策略基金分別下跌9.7%和4.7%，相比之下，MSCI全球指數下跌18.7%，ICE美銀美國國債指數(ICE BofA U.S Treasury index)下跌11.9%。

年前賣股換現壓力大

隨著能源價格回落、供應鏈問題改善，全球通膨觸頂已可確定，今年各國央行升息循環進入下半場，金融資產價格的評價修正也將近尾聲。與之交替的是全球經濟衰退升溫所帶來的企業獲利修正，全球股市難以避免迎來再次的利空測試，股價技術面打第二隻腳將是必經之路。在此之前，短線不宜見獵心喜、過度樂觀的拚命拉高持股，多保留銀彈仍會是面對未來一個月眾多不確定性較安全的策略。

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