從傳產原物料股找金兔足跡

【文．高適】

因此，過年期間務必要觀察與聯準會對作並提早慶祝貨幣緊縮落幕的市場態度，是否真的堅定不移。

股債市場預期唱雙簧 總有一邊要認錯！

由於目前股市與債市的樂觀預期並不一致，兩者之一肯定有錯，最終也會因修正錯誤預期而引發金融資產價格的動盪。

股市認為美國通膨回落，勞動市場依舊火熱，預期美國經濟將軟著陸，企業獲利修正幅度將不會太大；債市則認為下半年美國經濟將硬著陸，迫使聯準會不得不降息，利率期貨市場預期的終點利率與聯準會自身預估數的差距持續擴大。

美股市場情緒已步入貪婪

另因美國密西根大學公布的一月消費者信心指數初值高於市場預期，已連續兩個月上升，並創二○二二年五月以來的新高，加上通膨降溫、民眾薪資持續成長(每小時薪資月增、年增)、疫情期間超額儲蓄仍未花光，所以短期消費力依舊有撐，緩慢下滑的零售數據恐難提供美國即將進入硬著陸衰退的證據，通膨也可能隨市場需求降溫不足、原物料價格重新走高而再次升溫，連帶聯準會將降息的樂觀預期可能也會有所動搖，導致債市修正錯誤的預期，連帶評價由公債殖利率定錨的股市也會被動跟著調整。

若直觀的從美股技術面來看，標普五百指數已反彈至下降壓力線，近日無法有效突破，獲利了結的短線資金或許會開始出籠，對日KD也已來到高檔的美股各指數也會有連鎖反應。

而且隨著金融資產價格依照自身樂觀解讀的路徑前進，用來反應美股市場情緒的CNN恐懼與貪婪指數已由去年十二月二八日的三二(恐懼)快速翻倍至今年一月一三日的六三(貪婪)，朝著七五以上的極度貪婪前進，將增加市場過度樂觀後樂極生悲的風險，CNN恐懼與貪婪指數數值變化也是台股封關期間要觀察的市場數據。

因此，農曆年後台股開紅盤基本上就是兩種情境，其一為美股無法有效突破上檔壓力而拉回，台股將反映過年期間的美股累積跌幅。其二為美股有效突破上檔壓力，台股將反映過年期間的美股累計漲幅。

美股若向上突破 景氣落底產業有機會落後補彈

在情境一下，封關前賣壓尚未消化且股價位階仍相對高的產業或個股，就有向下收斂的風險，像是封關前部分先反彈的半導體股，或是其他像是生技、鋼鐵、觀光及餐飲等去年底原先強勢的作夢非電族群。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1169.1170期，2023.01.20出刊。