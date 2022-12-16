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投資人關係大獎 8家IR典範企業出爐

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧理財周刊】

為了能夠提升IR的卓越標準及國際資本市場互動，包括美國國家投資人關係協會（National Investor Relations Institute，簡稱NIRI）執行長 Matt Brusch、香港投資者關係協會（Hong Kong Investor Relations Association，簡稱HKIRA）主席陳綺華及IR Magazine 資深記者Tim Human、義大利協會主席Piero Munari等都透過影片的參與來共襄盛舉。除了跨海祝賀，肯定TIRI舉辦IR Awards對投資人關係專業的推動，也更能提升企業於國際資本市場的競爭力。

TIRI理事長郭宗霖表示，台灣上市櫃公司總市值超過新台幣60兆，要吸引國際資金的目光，就要提升企業的能見度，強化資本市場的流通性。近年來ESG意識抬頭，如何提高企業資訊透明度、強化利害關係人溝通，並營造良好互動管道，進而促進永續經營已是企業的重要課題。投資人關係是公司治理上重要的環節，更是公司價值的體現，所以TIRI透過年度大會的舉辦及最佳IR的票選，讓IR表現最傑出的企業及IRO作為實踐典範，也藉此提升台灣資本市場IR專業的實踐。

TIRI於2020年正式啟動「台灣投資人關係大獎（TIRI Awards）」，經過兩年的時間，於2022年從上市櫃公司中票選出IR表現最傑出的企業及IRO來獲得最高榮譽的肯定。本次最佳投資人關係企業及最佳投資人關係專業人員兩個獎項，在上市公司中按市值區分為巨型組、大型組、中小型組三個類別，並分別由上市公司台積電（2330）、創意電子（3443）、雲品國際（2748）獲最佳投資人關係企業獎，最佳投資人關係專業人員則分別由台積電 法人關係處 蘇志凱處長、創意電子 林新洲副處長、尖點科技 張啟訓總經理特助獲獎。

上櫃公司中則分為大型組、中小型企業兩個類別，最佳投資人關係企業獎分別由上櫃公司元太科技（8069）、東生華製藥（8432）獲得，最佳投資人關係專業人員則分別由群聯電子 于紹庭營運長兼發言人、東生華製藥 黃淑平管理部經理、擎亞電子 王鵬程財務長獲獎。

除了頒獎之外，TIRI也希望能夠過實際調查及分析，讓企業在IR專業上更加精進，因此本次大會的實務講座，也特別邀請國立台灣大學博士研究生 何子明進一步針對2019~2020 IR現況調查研究成果進行分析與分享；另外為了讓IR管理專業更加落實，亦邀請本次最佳IRO得獎者之一的創意電子 林新洲副處長，以自身的經驗分享如何做好投資人關係的實務溝通。

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