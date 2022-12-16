手機與成熟製程 拉回找買點

【文．高適】

根據全美零售聯盟(NRF)11月底公布的數據顯示，今年美國感恩節至網路星期一的五天銷售旺季，商場人流及網購人數年增9％至1.97億人，優於NRF預期的1.66億人，並創歷史新高。

客戶庫存去化慢 拉貨需求再等等

另根據Adobe Analytics的數據顯示，黑色星期五線上銷售額年增2.4％達91.2億美元(訂單量年增5％，平均訂單價值年增1％)，優於Adobe預期的90億美元；網絡星期一銷售額年增5.8％達113億美元，略優於預期的112億美元。

11月的ISM製造業存貨指數僅從10月的52.5降至50.9，庫存去化速度為2020年4月以來最慢，客戶端存貨指數更逆勢從10月的41.6增至48.7，顯示製造業存貨指數的下降，可能僅是來自塞貨給客戶所貢獻，並非市場消費需求所帶動，庫存沒有真正的去化，只是轉移而已。

在此同時，11月ISM製造業新訂單指數則從10月的49.2降至47.2，為六個月以來第五次萎縮；未完成訂單指數從10月的45.3驟降至40，創下兩年多來新低。

由於美國製造業庫存壓力仍在上升，加上新訂單及待消化訂單減少，凸顯零售商庫存過剩的風險，未來勢必會持續積極去化庫存，對上游供應商的拉貨動能就還要再等等。

零售商庫存過剩問題，對上游供應商產生負面衝擊已由電子產業擴散至傳統產業。全球自行車產業龍頭巨大(9921)，日前無預警發信給協力供應鏈，提及自行車整個產業鏈庫存飆高、創下1970年代以來首見，市場出現高庫存、低流動的罕見嚴峻情勢。

「現金流量短缺」讓所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天，巨大被迫要求供應鏈自12月起至明年3月，將貨款票期由三個月展延45天至120天。市場預期巨大明年第一季營收將開始出現衰退，第二季至第三季有機會逐步消化庫存，庫存觸底時間還需要再觀察庫存去化速度而定。

經濟衰退 成庫存循環最大變數

不過，明年即將迎來的經濟衰退，將會是製造業庫存去化速度的最大變數，萬一演變成硬著陸，那庫存觸底的時間就可能再延後。近期被市場用來預測經濟衰退的領先指標殖利率曲線倒掛(短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率)持續惡化，12月7日十年期減二年期美債殖利率利差一度擴至85個基點，創下1981年來最深，隱含市場的衰退預期更為嚴重，對庫存去化相對不利。