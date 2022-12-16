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爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

2023產業趨勢

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧洪寶山】

中國下架「通信行程卡」 全球正式告別三年疫情

過了這個冬天，世界就要告別三年的疫情，就連中國也不例外，12月13日零時正式下架「通信行程卡」，中國重症專家鍾鳴示警：疫情一個月內達到高峰。所以2023年全球都進入到後疫情時代，共同面對長新冠後遺症下的缺工、俄烏戰爭下的高通膨，以及美中地緣政治角力的供應鏈脫鉤等議題的影響。

聯準會暴力升息一年，2022年的美台港三地股市暴跌進入熊市。儘管十月過後全球股市有反彈，但籠罩在聯準會升息周期持續的陰霾下，華爾街普遍推測2023年的美國經濟面臨衰退風險，高盛執行長蘇德巍認為美國經濟軟著陸機率只有35%，美股和房地產未來一年只會更低。摩根大通的CEO戴蒙更悲觀直言，美國經濟將陷入「輕至硬度衰退」。摩根士丹利財富管理公司投資長夏雷特則表示，企業即將面臨業績的「當頭棒喝」。

拜登七度軍售台灣武器 中國逐步取消ECFA紅利

拜登跟習近平在印尼G20峰會上會晤後，拜登政府第七次軍售台灣武器，甚至12月6日推出協商定案版的《2023國防授權法》(NDAA)，眾議院12月8日高票通過。此法案打包了《台灣增強韌性法》，將在2023~2027年為台灣提供每年至多二十億美元無償軍援，並設法解決對台軍售延遲出貨的問題。

中國當然反對抗議，中國外交部怒懟：將採取有力措施回應。也許大家沒注意到，就在這事件之後，便傳出中國近期以「註冊訊息不完整」為由，連續暫停台灣水產品、飲料、酒類、食品類輸入，這是繼石斑魚後，秋刀魚、午仔魚是第二個ECFA早收清單被禁項目，凸顯中國雖不直接宣布ECFA無效，但透過「切香腸」或「拆積木」等作法，也間接讓ECFA的經貿紅利消弭於無形中。

中華經濟研究院12月9日發布最新台灣經濟預測，對今、明年成長率雙雙下修。2022年台灣經濟成長率為3.04%，較上次預測值下修0.24%，並預估2023年台灣經濟成長率2.72%，持續今年的下行趨勢，也較上次預測值下修0.09%。重點是，在中經院的分析條件裡，並沒有看到把中國拆解ECFA貿易紅利的變數納入，因此要有心理準備，2023年的台灣經濟可能會比中經院預估的「內平外冷」還要再下修。

軍工生技醫療工業電腦 不受景氣影響得天獨厚

既然半導體庫存調整要持續到明年第二季，因此2023年選股策略就是「尋找不受景氣影響的受益股」，軍工、生技醫療、工業電腦等產業都是。美國在2018/8/13簽署《國防授權法案》禁止美國政府機構或美國官方合作單位使用危及美國國安的中國企業廠商技術與設備，禁止美國聯邦政府機關購買或安裝禁購的五間中國企業(華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、大華科技)及其特定的影像監控產品供應商、系統供應商以及組件(晶片)供應商之設備與服務。

2019/8/13擴大禁止使用華為海思芯片，2019/10/7與2020/5/22分別公告28家與33家貿易黑名單，明訂規範美國及美國聯邦機構於2020年八月起禁止買賣，並於2022年八月起禁止安裝。

從這角度可以明顯看到安控的晶睿營收從十月顯著成長，營收年增率從七月開始倍增，可預見在不景氣時代，政府預算就是刺激景氣最佳的支柱，軍工產業或成為台股的新焦點，無人機的雷虎、防彈背心的八貫、國艦國造的龍德(興櫃6753，最大股東是勤益控)，星通為關鍵任務網路MCC解決方案公司，主要應用囊括政府機關的公共安全、國土安全及水電、大眾運輸、石油、天然氣等。

事欣科技支援國防和航太工業特有的複雜需求，並通過ISO-9001、AS-9100C、Nadcap和ITAR認證，從商用航空機上娛樂設備到軍用航太等級國防電子組件，甚至好奇號(Mars Rover)火星車與太空站等航太設施皆有採用事欣科的產品。射頻微波通訊晶片及模組的全訊產品主要用途為通訊衛星(SATCOM)、下一代行動通訊用(5G/B5G)設備、無線區域網路、航太、雷達及國防相關應用。

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