面板與記憶體 蓄勢再攻

【文．高適】

美國大幅優於預期的11月非農就業數據，意外成為扭轉聯準會貨幣政策積極轉向預期的關鍵，在12月2日數據公布後，被視為聯準會傳聲筒的華爾街日報記者Nick Timiraos即在個人Twitter發文表示，強勁的就業報告突顯出聯準會官員們明年上半年將利率提高到5％以上的風險。

而修正後的薪資數據更可能會讓官員們感到擔憂，因為近幾個月薪資增速加快，11月的近三個月平均時薪年化成長率達5.8％，遠高於10月的3.9％。

12月5日Nick Timiraos於華爾街日報撰文再次強調，服務業薪資快速增長或通膨繼續上升可能導致官員們考慮明年將政策利率提高到5％以上，12月會議後所公布的利率點陣圖將暗示更為激進的利率前景，意謂著聯準會此輪升息循環的終端利率恐將上調至高於市場目前預期的5％。

短線面臨聯準會轉鴿不順風險

由於聯準會12月3日已進入開會前十天的緘默期(Blackout Periods)，無法對外發表意見，將會藉由聯準會傳聲筒與市場進行溝通，避免市場預期錯誤造成金融市場過大的波動，此期間Nick Timiraos的發文將會被市場更為重視。

另在11月下旬才表示聯準會明年終端利率不會超過5％的美國前財長桑默斯，在11月非農數據公布後也隨即改變看法，警告通膨壓力非常頑強(他認為衡量潛在通膨的唯一最佳指標就是觀察薪資)，聯準會可能必須將利率提高到市場目前預期水準以上，認為6％肯定是一種我們可以撰寫的劇本，5％並不是一個很理想的最佳猜測。

12月5日公布優於預期的美國十一月ISM服務業指數，又給了聯準會12月會議前第二個通膨降溫不如預期的數據，當中的價格指數仍然高達70，遠超過榮枯線50，凸顯通膨黏性，將拉長聯準會維持高利率(限制性水準)的時間，已為聯準會12月會議將由鷹派主導先行鋪路，將增添短線已漲多的股市回檔風險。

需求力道回升不足 產業景氣僅能Ｌ型復甦

台股近日歷經多次類股輪彈輪動後，股價位階落後的補漲行情也近尾聲。本輪產業景氣領先觸底、產品報價領先反彈的面板，近期似乎遇到點阻礙，無法進一步將位階向上移動，創造第二輪的落後補漲行情。

TrendForce表示，電視面板報價在二個月調漲後，因時序逼近年底，部分品牌廠商仍嚴控庫存金額及水位，面板廠對電視面板持續漲價態度較保守，預期12月電視面板價格將全面持平，IT面板中小尺寸12月也將維持持平態勢。

再從供給面來看，先前電視面板報價跌破現金成本，面板廠嚴控產能利用率，也都有共識守穩價格，預期12月，甚至明年1月、2月，電視面板價格雖然無力上漲、但可望持平。

景氣緊接在面板之後觸底的記憶體產業(DRAM)，也因庫存調整速度緩慢，復甦時程有所延宕。由於DRAM廠商庫存仍高企，市場預估美光及海力士可藉第二波減產，將其庫存水準由今年第四季底的十六周去化至明年第二季的十五周，三星則庫存將自十六周累積至十八周。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1163期，2022.12.09出刊。