掌握疫後商機 易飛網周昀生多角化經營

【文．林筠騏】

業者苦撐近三年，有不堪虧損倒閉，亦有整併求生存，更不乏趁機轉型，化危機為轉機。

*實踐管理大師理論 創造競爭優勢

對易飛網(2734)來說，受惠於過去打下的基礎，疫情期間不但沒有裁員，更加碼投資。受到疫情衝擊，近億的營收直接跌破千萬，董事長周昀生表示，「沒想到疫情會延續三年，以為半年就過了，有些用力撐，旅遊是人的產業，人不流動就沒有生意。」

深受管理大師麥可．波特啟發的周昀生認為易飛網做對了幾件事，「麥可．波特教我們，要取得競爭，有三個方式，就是成本領導、差異化、集中化。」周昀生如何帶領易飛網徹底實踐麥可．波特理論？

在產品方面，易飛網的策略是集中化跟差異化，周昀生表示，「不要什麼都做，在國內市場集中做離島，然後做到最好，例如我們代理華信航空假期、運營往來台灣馬祖的南北之星高速快輪。」

成本領導的實踐，周昀生以南北之星高速快輪為例，「船比飛機便宜，以前船時間比較久，現在我的船只要兩個半小時，跟飛機就有競爭力了，而且價錢比較便宜，不像飛機會受到天氣起霧影響無法起飛。」南北之星不但航程短、價格便宜，還全程有網路，開通後載客量都有八成以上。創造競爭優勢，傾全力包裝產品，再透過原本最強大的通路優勢，易飛網挺過一波又一波疫情。

*強化與航空公司互動 開發同業商機

另一個轉機是強化跟航空公司的互動，包括母公司和子公司飛買家攜手共進，進而取得虎航機上免稅暨餐食運營、虎航媒體廣告總代理、虎航電商平台運營、華信小鋪經營合作，增加營收來源。

除了直客市場，周昀生更看到了同業商機，開發了B2B2C系統，「台灣有四千家旅行社，每一家旅行社都有自己的產品特色以及獨特的銷售通路，這些通路或許不是很大，但足以把這些小旅行社都養好、養滿。如果要透過殺價將這些旅行社趕出市場，基本上是不太可能的。我認為真正適合的方式應該是提供這些旅行社他們所需要的旅遊元件，透過一個完整的服務系統，將元件提供給這些獨特的小旅行社來做打包及販賣，這是我們B2B2C的精神。」

周昀生強調，「旅遊業不要只是賣低價把市場獨佔，這就是無底洞；反倒是把既有物件再增加些成本讓小旅行社販售，成交後再付費，這樣對他們來說無形中就減少了很多壓力。」

*斜槓經營 提供多元複式服務

除了易飛網本業勵精圖治外，營運長張仕賢則帶領易飛網另一事業體「飛買家股份有限公司」多元經營，也是在疫情期間撐住營收的功臣之一。張仕賢表示，「飛買家主要販售的是伴隨旅遊、運輸而衍生的產品和服務，包括舒適旅遊的頭枕配件、安全運輸的防護配置、電信卡、機上免稅品、機上餐食都是飛買家的項目。此外，加上台灣虎航機上媒體廣告的總代理，面向國際的廣告露出；以及機場櫃位結合電子螢幕，是外國觀光客來台的第一線行銷活動觸及。且飛買家因擁有機場最多出入境電信櫃位點，位居重要動線，能提供多元複式服務，許多品牌商均主動接洽，尋求合作。」

疫情期間主打安全旅遊，飛買家也斜槓了生技產品，推出量子天使新冠病毒速清液，也是因應疫情多元化商業模式開發的一環。

*「差異化」、「集中化」 老商品激盪新創意

除此之外，張仕賢也呼應周昀生「差異化」與「集中化」的理念，除跟連江縣政府、馬祖國家風景區管理處洽談商標合作，用當地熱門觀光特色「藍眼淚」冠名、開發周邊產品；搭配華信假期，也結合金門元素讓老商品有新創意，「集中做離島，就要讓離島更有特色，開發目的地旅遊商品，例如金門艋舺雞排、高粱酒爆咖啡…等。」

經營不忘企業社會責任，飛買家結合地方創生，和桃園市政府合作，在機場跟機捷交匯處開設形象店，「讓桃園青農、地方創作者的產品可以在國門第一站高露出的平台被看見，預計年底開始運營，在最大人流數經過的國門Promote地方商品。」

*全力包裝產品 從大數據挖掘明日之星

展望未來，周昀生依舊秉持集中做的理念，運用易飛網本來就是OTA(線上旅行社，Online Travel Agency)擁有大數據的優勢，在國際開通之後主推日本、韓國、東南亞，特別看好越南峴港，「從數據看是明日之星。」因此也成為易飛網主打的商品，在行銷包裝上不遺餘力，近日推出參加指定團送iPhone 14的活動，吸引消費者買單。

周昀生認為疫情期間最難能可貴的是他的同事們，「疫情讓大家多了很多時間思考跟討論，透過凝聚共識、群體決策，同仁多元意見的激盪、表達，華信假期半年內數量就超過了立榮假期，便奠基成功在大家的努力和創意。」

危機因應得宜，易飛網挺過疫情，也為未來做好準備，蓄勢待發。