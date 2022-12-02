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台股資金輪動有邏輯 下一個輪到誰？

聯合新聞網／ 理財周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文．高適】

事實上，美股自十月初反彈已近兩個月時間，各指數位階也已來到近期相對高點及壓力區，在明年上半年經濟仍有下行疑慮下，美股的確存在漲多拉回修正風險，連帶台股收斂位階的指標已會隨之降低，同時為台股指數帶來修正壓力。

價格位階、基期 決定投資潛在報酬率！

另從Michael Hartnett預期明年投資報酬率較高的銅(25％以上)、黃金(15〜20％)、美國投資級公司債(12〜13％)來觀察，大概也脫離不了位階及基期的邏輯。例如潛在報酬率最高的銅，因市場對景氣衰退的擔憂，與景氣預期息息相關的銅報價今年來下跌近20％(自今年三月波段高點下跌近30％)，提前反應景氣衰退預期，報價回到近兩年相對低點(位階低)。隨著明年下半年經濟步出谷底，市場交易邏輯有機會轉向景氣復甦，帶動銅價反彈回升，配合今年報價的低基期，明年潛在的投資報酬率自然就會高。

由此可知，其交易策略主軸就是現在價格位階越低，未來落後補漲的機率越高；今年價格基期越低，明年潛在報酬率越高。除了股價面外，基本面的位階及基期因素也是可以納入交易策略的考量。例如今年二月烏俄戰爭、四月中國封城，導致原物料(含農糧及能源)斷供、電子元件缺料、供應鏈生產斷鏈、經濟活動暫停等衝擊，而負面影響在第二季起陸續達到高峰，受害廠商營運跟著陷入低迷。

但隨著供給面問題改善，這些廠商營運已逐步回溫，今年第二季的營運低基期，則將造就明年第二季營運年成長的機會，成為在明年全球經濟衰退逆風中少數亮點。若目前股價位階仍低，就有望創造未來股票較佳的潛在投資報酬率。

電子股明年逆風成長 原物料股小心補跌風險

多數電子產業更因今年第三季旺季不旺的營運低基期，在客戶及終端通路庫存調整結束後，配合每年第三季的品牌廠新品上市的備貨需求，明年第三季將迎來庫存回補的訂單需求，有望讓營運繼續享有低基期效應，造就明年第三季營運繼續年成長的機會，例如手機、PC、高速運算、高速傳輸等等均屬於此類電子產業。另因前述產業所需的晶片皆是由晶圓代工龍頭台積電(2330)所供應，隱含台積電明年第三季營運有望同步年增再創單季新高，也難怪股神巴菲特敢在今年第三季就提前抄底台積電ADR，明年下半年有望繼續扮演台股的護國神山。

相對的，今年第二季營運受惠原物料漲勢高峰的原物料股，隨著原物料報價自高峰回落，產品報價也跟著回落，為營運帶來負面影響，今年第二季營運的高基期，增加明年第二季營運年衰退的風險。若目前股價位階又相對加權指數來的高，未來就有補跌的風險。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1162期，2022.12.02出刊。

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