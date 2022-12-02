【文‧洪寶山】

飽受防疫與通膨折騰 人們用行動表達不滿

說穿了，對百姓而言，不怕病死，就怕餓死，民眾受夠了在「防疫與通膨」之間來回折騰，而官員偏偏在此時要民眾著眼大局，在生活現實與理想未來之間，選擇支持政府的理想願景。於是人們只能用實際行動來表達心中對現實生活的不滿，或用選票、或罷工抗議，甚至白紙革命。

今年2月24日爆發俄烏戰爭後，西班牙運輸產業保護平台組織號召小型運輸貨車司機3月14日起進行無限期罷工，希望西班牙政府能正視飆漲的運輸成本，提供額外補助、降低稅收。

南韓卡車司機大罷工 尹錫悅下令強制開工

六月南韓卡車司機罷工一週，導致南韓工廠與港口作業停擺、關鍵產業供應鏈中斷，讓現代汽車、浦項鋼鐵等大廠被迫減產，使南韓損失約1.6兆韓元(約台幣368億)。由於油價上漲，導致南韓物流業收入明顯減少，僅能靠超量的工作維持生計，因此透過罷工傳達訴求，呼籲政府應提供基本生計保障、擴大安全運費制度適用範圍以及上調運費等。

南韓政府為阻止罷工事件重演，曾同意將補貼方案延長三年，但拒絕接受工會其他要求。後來因部分原因使延長補貼的法案卡關，引起卡車司機不滿。於是11月24日水泥業者貨運司機因最低薪資議題發起第二次罷工，持續六天，威脅要擾亂這個全球第十大經濟體，從汽車到石化產業的製造業和燃料供應。但11月29日總統尹錫悅表示，「永遠不會與非法妥協」，下令強制開工，貨運司機工會則批評該命令「形同戒嚴法」。

英國人嚴重入不敷出 爆發各行業聯袂罷工

英國的通貨膨脹是G7國家中最高，但明年經濟成長預期是G20國家中除了俄羅斯以外最低。處在萬物齊漲且低失業率背景，民眾關心薪水趕不上通膨，於是企業面臨加薪壓力，6/20英國十四家鐵路運營商動員四萬人發起三十年來最大罷工潮，要求提高薪資7%，以及抗議裁員。

由於英國通膨率徘徊在近10%的四十年高位附近，倫敦地鐵工會(RMT)表示，目前的工人薪資實際是減薪。因為生活成本的上漲和能源成本的飆升，遠遠超過薪資成長，於是10/1再爆發數十年來最大規模的鐵路罷工，這次罷工是英國一年以來最廣泛的勞工罷工，從運輸、郵政工人到律師，所有人都參與其中，至此英國進入「大罷工時代」，預計將會有超過四萬名鐵路工人12/13~12/14、12/16~12/17，以及明年1/3~1/4，1/6~1/7這四個時段舉行罷工。數千名護理師將於12/15、12/20兩天舉行罷工。一百五十所英國大學的七萬多名教職員工宣布在11/30舉行罷工，第二大教師工會蘇格蘭中學教師協會也宣布將在12/7~12/8舉行為期兩天的罷工行動。通訊工人聯盟預計在11月下旬到12月初的十天內，舉行最新一輪的罷工，預計將導致黑色星期五和聖誕節前夕的配送服務面臨癱瘓。

台灣雖然沒有罷工，但11月26日的九合一選舉結果，直轄市長投票率59.86%創史上新低，代表民眾沉默的抗議，儘管執政當局表示台灣的通膨率不高，但離開官方統計數字、走入現實生活便可明顯感受到荷包縮水的壓力─同樣的價錢只能買到更少數量的相同物品。

台灣投票率創下新低 中國不要核酸要自由

中國雖然持續調降房貸利率，與調降存款準備金一碼，舒緩年關前企業資金壓力，但三年的動態清零防疫政策引發民怨。地方政府執行清零政策時的層層加碼與刻板、不知變通，造成11月24日新疆烏魯木齊發生十位民眾在家活活等著火災燒死的駭人聽聞事件，學生與民眾自發性的走上街頭，手拿白紙，象徵對動態清零政策發出無言又無奈的憤怒抗議，民眾要求「不要核酸要自由」，甚至把矛頭指向剛展開第三任期的習近平，喊出「不要終身制，中華不需要皇帝」。

美英等西方國家都在密切觀察，如果示威沒有儘快落幕，習近平很有可能會動用武力，中國將陷入一段長時間的混亂期，進一步拖累瀕臨衰退的2023年全球經濟。