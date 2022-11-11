【文．洪寶山】

但是從2020年的COVID-19疫情爆發，驚覺台灣對於半導體產業的重要性，再到2022年的美國眾議院裴洛西議長訪台，中國祭出圍台軍演反制，對於台灣以外的人認為，台灣爆發戰爭的風險已經迫在眉睫，不得不採取應變措施，於是以美國為核心主導「半導體全球在地化」正在如火如荼的進行，雖然半導體產業分工精細，不是短期一兩年可以建立產業聚落的競爭優勢，但不可否認的是，只要中國持續威脅美國全球霸主的地位，美國必然會繼續推動「半導體全球在地化」，不讓台積電卡住美國的脖子。

世界第一的悲哀 犯了老美大忌

讀者一定很奇怪，台灣不是唯美國馬首是瞻，台積電搶美企訂單都來不及，怎麼可能去卡美國脖子？但是美國官方不只一次釋出半導體製造過度依賴台積電的警訊，拜登的五月亞洲行第一站就是訪南韓的三星，隨後的六月就爆出三星押注把GAA技術應用到三奈米製程，搶先台積電發布三奈米量產的消息，儘管市場質疑良率與客戶來源等議題，但不可否認的是，南韓與美國正在合力夾攻台積電。

台積電原定今年七月起以三奈米技術為英特爾和蘋果量產半導體，但一直無法達到想要的良率水準，如果三星在基於GAA技術的三奈米製程取得穩定良率，可能在晶圓代工市場帶來改變全局的效果。

而且美國對華為的制裁已經讓台積電的前十大客戶，除了聯發科、意法半導體之外，清一色都是美企，營收貢獻佔比高達44.11%，只要白宮繼續推動晶片戰爭，提高美國本土晶片製造比重，就等於變相的降低依賴台積電，然後再跟日韓聯盟推動先進製程的追趕，雙向夾擊。

爾必達曾獨霸DRAM 被美韓聯手超越

就像九○年代爾必達獨霸DRAM市場，後來美國扶植韓企聯手超越日本半導體優勢，現在日本計畫編列3500億日圓(23.8億美元)預算，與美國攜手打造晶片研究中心，共同研發下一代半導體，目標是在2026年開始研發和建立量產二奈米晶片的能力。

台積電預期從二奈米晶片開始導入GAA製程，並在約2026年推出第一款基於GAA技術的二奈米晶片產品。而三星計畫在2025年量產基於GAA的二奈米晶片。由此可見，三星已經計畫用三年時間趕上台積電，也難怪政治軍事專家總是把習近平下次連任的2027年作為武統的時間觀察點。

不過，筆者認為2027年中國武統台灣的概率不高，原因就是台積電沒那麼弱，2027年就想讓台積電讓出晶圓代工霸主還太早，近日傳出台積電一奈米可能在龍潭設廠，先不管地點的真實性，重點在於台積電的技術已經延伸到一奈米製程，還是領先日韓美聯盟。

從台積電的製程優勢來看，以及美國主導的「半導體全球在地化」的供應鏈建設，2032~2035年才是兩岸狹路相逢的時間點，特別是2035年前後是中國六十歲以上人口佔比超過30%，少子化、老年化對中國經濟成長的威脅，可能促使習近平為了轉移內部矛盾而對台政策越發強硬。

美國打算拖垮俄羅斯 歐洲先露疲態

換個角度，在美國全方位封鎖中國三奈米以下先進製程發展，台積電前十大客戶已經看不到中國客戶，隨著美國的包圍網越來越縮小，中國客戶佔台灣半導體營收比重越來越低，此時，如果台海爆發戰爭，受傷的反而是美國企業，這就是物極必反。

也就是說，美國越是極力主導「半導體全球在地化」，就當下而言，中國受到的傷害是最大的。但隨著時間的過去，市場要擔心的反而是中國會不會變成恐怖情人─見不得大家好，出手武統，一起回到石器時代，這就是兵法上說的「圍城必闕」。

就好比俄烏戰爭的起初，美國打的算盤是拖垮俄羅斯，利用代理人戰爭將自己的影響降到最低，結果八個月過去，「烏克蘭疲乏」在西方陣營蔓延，傳出美國私下要烏克蘭跟俄羅斯協商議和。同理可推，美國藉著「半導體全球化」降低對台灣半導體的依賴，難道真的不會反燒到自己嗎？美國真的能夠在能源上漲，供應鏈重組所帶來的成本增加的背景下，打贏這場通膨戰？