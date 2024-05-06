HTC無懼生成式AI搶鋒頭 VTuber造夢大計起跑

【文／曾子軒】

生成式AI橫空出世，元宇宙看似被搶走鎂光燈焦點，HTC VIVE ORIGINALS卻無懼於大勢，甚至趁勢進軍VTuber領域，希望能吸引更多人進入這個虛擬新世界。

如果說，2022年的科技關鍵字是區塊鏈和元宇宙；2023和2024年最熱議的話題，必然是生成式AI。

全力發展虛擬實境，宏達電（HTC）旗下內容品牌VIVE ORIGINALS總經理劉思銘卻說，不擔心生成式AI攫走注意力。「元宇宙是另一種生活方式，而AI是幫助我們進步、能夠更快達到彼岸的船。」

如果說，HTC的硬體部門打造頭盔是在建立進入虛擬世界的通道，攜手電信業者打造讓不同玩家放上新應用的VIVERSE，則試圖定義元宇宙的基本架構；那麼，VIVE ORIGINALS就是產製內容，讓更多人願意戴上沉浸式裝置，跨入新世界。

拍攝過獲獎VR電影，也製作過全息MV和演唱會，如今，他們鎖定的最新方向，是在年輕世代颳起旋風的VTuber（Virtual YouTuber，又稱為虛擬偶像）。

「進入VTuber領域，其實是我們的必修功課。」劉思銘解釋，元宇宙裡有角色、有社群，虛擬偶像也是其中重要元素。

蓋好巨蛋，讓VTuber登台

拆解VIVE ORIGINALS進軍VTuber領域的計畫，可分為短、中、長期三個階段。短期來看，將扮演技術提供商角色，協助虛擬偶像製作3D內容，將其上架至全息娛樂平台BEATDAY。舉例來說，今年4月攜手國內頂尖VTuber經紀公司春魚創意，舉辦能自由切換視角的「六自由度」（6DoF）演唱會《鏡花水月》。

今年4月攜手國內頂尖VTuber經紀公司春魚創意，舉辦能自由切換視角的「六自由度」（6DoF）演唱會《鏡花水月》。VIVE ORIGINALS／春魚創意提供

劉思銘表示，自家平台像是一座巨蛋，希望有源源不絕的豐富內容在場館中舉行。因此，透過和春魚這類的IP供應商合作，將技術變成工具、進一步模組化，穩定產製內容。若將玩家區分為IP、節目、平台，HTC扮演平台、IP也有眾多VTuber經紀公司，市場還欠缺產製節目角色，因此努力和IP商一起開發內容。

中期來說，未來若有更多玩家能製作節目、輸送內容到場館，不用自己跳下來垂直整合，重點便是讓平台變得完善。劉思銘強調，「每個做平台的都是超級大boss。」雖未言明對象，但不管是Meta、Sony或字節跳動，都在積極定義屬於自己版本的元宇宙。

若想抗衡，關鍵就是讓觀眾的體驗升級。在提升表演精緻度外，串連社群、增加互動，當平台能藉著技術，透過偶像和粉絲的交流，建立起更深的連結時，就會吸引更多人放下YouTube、Twitch，願意走進這個世界。

線上舉辦活動以外，HTC同時在探索「實景娛樂」形式，也就是線下透過軟硬體結合，帶來沉浸式體驗。春魚創意創辦人陳善清認為，走入線下是VTuber舉辦活動的發展趨勢。「未來會有更多公司嘗試線下跟多人的製作，這一定會發生。我們也在規劃中。」

劉思銘提到，預計和春魚深化合作，正在準備VR見面會等不同形式活動，讓使用者能換種方式和VTuber接觸。VIVE ORIGINALS企劃總監楊乃甄補充，使用者在實體空間戴上VR設備，可以四處走動、觀賞不同內容。以VTuber來說，會特別設計異於線上的使用者體驗，增加如手部觸碰或者引導的互動環節。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘（圖中）與團隊。賴永祥攝

引進資源串起VTuber產業

長期而言，劉思銘希望引進資源，串起整個產業。台灣VTuber環境的土壤較為零碎，個體戶很多、經紀公司大小也有限。

想要撐起規模，不只要端出好的表演，也要架起舞台。若打造出指標性案例，讓觀眾意識到，台灣也有高品質的內容，就不用擔心吸引不到粉絲。「作為一個商業型單位，我們要用人工的方式，想辦法讓那朵花長出來。」

劉思銘透露，目前已找上電視台、串流平台、音樂版權商，同時和海內外VTuber公司洽談，規劃VTuber選秀節目。若真能促成這類大型IP，集結不同玩家、拉高製作規格，就是產業化的開始。

短期內幫助VTuber和經紀公司，量產帶給觀眾良好體驗的3D內容，長期則是以平台角色接起更多玩家，與產業一起前進。

這樣的夢想能實現嗎？端看劉思銘能否成功搭起海市蜃樓，讓人沉浸於鏡花水月之中。

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