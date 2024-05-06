防窮、防病、防詐騙！30～50歲「三防世代」必懂的人生下半場先修課

【文／黃健誠】

「三防世代」來了！現在30～50歲、人口逾700萬的青壯族群，你有沒有想過，當辛勤工作大半輩子，決定退休時，窮、病、詐騙，卻成為下半場人生的最大挑戰！如何建構防窮、防病、防詐騙的財務安全網，確保「老後三本」，已成為「三防世代」必須即刻思索的必修課。正視問題、提早因應，將更有機會開展屬於自己的「晚美人生」。

超高齡化社會下，民眾面臨愈活愈久的長壽風險，健保、勞保頻頻傳出破產隱憂。這些消息聽在現年30～50歲青壯年民眾的耳裡，不免開始擔心，自己屆齡退休時，是否會又窮、又病，還誤踩了詐騙地雷。

總經環境劇烈變動，想安心退休只能靠自己，提前做好準備仍是不變的鐵則。因此，對於需要防窮、防病、防詐騙的「三防世代」，現在要如何建構人生下半場的財務安全網？

再荒謬都有人被騙！善用機制防老本被騙走

「我是漂流在外太空的太空人，你快點匯一萬美元，我才能返回地球……，」極其荒謬的理由，竟也有人因此上當受騙，內政部警政署刑事警察局預防科科長林書立分享這起在國際研討會上聽到的離譜遭詐案例。他無奈表示，除了公部門積極打詐之外，更需要民眾時時保持高度警覺，才不致上當受騙。

根據警政署統計室的警政統計通報，2023年全年的詐欺案件共3.7萬件，其中，又以投資詐騙案件數最多，有1.17萬件，占全體案件數的三成之多。

進一步探究被害人結構，受騙者以20～29歲最多；然而，50～59歲族群被騙時，損害金額較高。林書立也指出，從去年開始，投資詐欺的案件躍為發生件數第一名，甚至是去年增加財損最多的項目，近來還發展出針對曾經被騙的族群，佯稱可以協助找回被騙款項而進行的「二讀」詐騙。

詐騙樣態百百款，不外乎是利用人性弱點，來詐取被害人辛苦攢下的血汗錢，因此，對於三防世代而言，防詐騙成為現今至老後的重要課題之一。其實，如何運用機制鎖住資產、防止詐騙，也像退休金、老後醫療保障一樣，可以提前準備。

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