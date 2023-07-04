2023台灣最佳大學排行榜〉愈特色愈出色 中正、實踐、北護競爭力升級

【文 / 李建興】

又到了鳳凰花開的季節！ 過去三年多來，全球籠罩在疫情之下，對莘莘學子來說，不但錯失了在學涯中至關重要的畢業典禮，更被剝奪了出國留學的權利。不過，疫病下的隔離，倒是讓國內的大學少了國際名校的競爭，獲得了偏安喘息的機會。

但反觀今年，隨著全球解封，大一新生的就學選項不再局限於台灣，亦即各大學被迫重返國際市場，再加上去年剛送走龍年出生的畢業生，這是台灣年度出生人數達30萬（30.5萬）的最後一批，而今年即將入學的狗年入學生，當年出生人數只剩20.5萬，足足少了10萬，等於生源折損了1／3。

內憂外患下，對台灣各大學而言，瘟疫過後的重生，非但是遙不可及的奢侈，等待他們的，更是一場搶學生的叢林生存戰。

因此，今年國內外各機構的大學排名，不但是檢驗辦學績效的「體檢表」，更可能是許多學校救亡圖存的「生死簿」。

《遠見雜誌》自2016年率全台之先，發布第一份，亦是唯一的「台灣最佳大學排行榜」，今年正式步入第八年，八年來排行榜的名次變化，不但是台灣高等教育生態演變的浮世繪，更足以一窺大學典範的流變。

由於這份調查極具指標，為了更周延、精準地彰顯大學的競爭價值，《遠見》每年諮詢各校意見，並與世界最大學術資料庫愛思唯爾（Elsevier）合作，引用其Scopus資料庫，以及SciVal研究分析來優化指標。

今年，除了維持既有的「社會聲望」「學術成就」「教學表現」「國際化程度」「產學合作」，以及「財務體質」六大構面外，為了讓評選視角更加廣泛，以貼近價值多元的社會，更將44項細指標增至48項。

同時，有鑑於學校體質，常因為公私立、體制、學門主軸、區域而有先天上的差異，為讓評比軸線更加公平合理，自2018年起，《遠見》「台灣最佳大學排行榜」即以「綜合大學」「人文社科大學」「醫科大學」「公立大學」「私立大學」「一般大學」「技職大學」分榜揭露。

而解構2023《遠見》「台灣最佳大學排行榜」發覺，在一番番的淘汰賽中，出類拔萃的，不再是人有我有的「同質化」，而是人無我有的「異質化」，也就是「愈特色、愈出色」！

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

特色1 營運要永續〉五年14所學校退場，穩住生源方能發揮特色

值得一提的是，每年要拿到《遠見》評選入門票的，必須是學生人數3000人、助理教授級以上超過150人的學校，這被視為學校永續營運的最低門檻。因此，在未揭開排行榜前，光從入圍學校數的變化，即可看出高教環境的端倪。

其中，在生源減少之下，入圍的學校可謂年年減少。相比於2018年分榜首年的狀況，入圍校數則由當年的101所降至今年的87所，五年淘汰14所，足以窺見高教市場的嚴峻。

而這其中，有12所私校消失，遠高於公立的兩所，技職更有17所退場，反倒是一般大學還逆勢多了三所，足以見得，經費及各項資源相對弱勢的私校和技專院校，難以與公立及一般大學匹敵。

圖／台灣大鬧人才荒，使得如何培育具領導力的人才，成為高教圈的新顯學。張智傑攝

若以學門視角來看，綜合類大學有12所遭淘汰，相較而言，人文社科及醫科都僅有一所大學退場，足以證明「特色為王道」，而什麼科系都有的綜合大學，反而失了特色及競爭力。

另外，先前政府為讓教育資源達到區域均衡，刻意在非北部地區廣設大學。無奈，理想豐滿，現實骨感，今年北中南東四大區域各有39、20、24及4所學校入圍，但五年來，退場數則各為4、4、5、1所，依此比例來看，北部大學仍占有絕對優勢，區域失衡的台灣高教，恐持續惡化。

所幸，以平均排名來看，五年來，北中南東各進步了8、10、3、6名，占居第41、42、51、40名，中台灣的學校明顯崛起，值得關注。

特色2 政府來加持〉獲准成立半導體學院、後醫系，打通任督二脈

接著分析眾所矚目的七大類榜單。

一般大學榜中，臺成交清持續霸榜前四名，值得一提的是，外界原以為強強合併的陽明與交大，繼去年超越清大成為第三名後，今年可望再下一城，超成（大）趕臺（大）的，孰料成大在校長沈孟儒的帶領下「社會影響力」和「教學表現」等構面持續精進，得以守穩第二名。

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

倒是今年的第五名中山大學，挾著校長鄭英耀爭取得半導體學院及後醫系資格，實力大增，前進一名，擠下了台北醫學大學，成為第五名。適巧，全台五所設立半導體學院正為本榜的前五名，意謂著中山已進入頂大行列。

相較於以往與中山互為伯仲的中央大學，在少了國家資源的灌注，近年排名相形委屈，今年已退居第九名，與中山的差距持續加大。但以「學術成就」著稱的中央，校長周景揚仍勵精圖治，該面向成績較去年進步三名，成為第八名，而其「財務」健全度，也從去年的第15名，攀升至前10強。

至於同樣受惠後醫系加持的，還包括獲准設立學士後醫學系的高雄醫學大學，以及得設學士後中醫系中國醫藥大學、慈濟大學。

其中，中醫大在一般大學榜中較去年進步一名，成為第六名，同時占穩私立大學榜和醫科榜的第一名。高醫大也在一般大學榜中，從第14名進步到第12名，更占穩私校榜的第四名及醫科榜的第三名。慈濟則從私校榜的第15名前進至第14名，一般大學榜亦進步一名，成為第25名，醫科榜則站穩第四名。

顯見政府資源的澆灌，仍是大學競爭力的保證書。

不過，有些學校儘管一時沒得到中央的加持，卻發揮校系特色與產業連結，而自給自足獲得好成績。

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

特色3 科技接地氣〉師培體系抓準人才需求，強化競爭體質

以今年來說，由於全台大缺工，彰顯出人才培育的重要，許多「師培體系」的學校，將校內的教育底蘊轉化為人資能量，符合大環境所需，而大放異彩。

其中，師培龍頭臺灣師範大學校長吳正己治軍有道，在人文社科榜單長年獨占鰲頭，在公立及一般大學榜中，亦各前進一名，成為第六及第八名。

至於非師培體系中，全台最早設立教育學院的中正大學，校長馮展華表示，中正有著與傳統師大截然不同的各式教育科系，極具特色，其在一般大學榜與人文社科榜中，各前進了三名及一名，分占18名和第三名。而台中教育大學，則在公立大學榜中，從第28名前進五名成為第23名，拿下公立學校中的最佳進步獎。在人文社科榜中，也進步四名，站上第14名。

另外，高雄師範大學則也在人文社科榜中，前進五名，為公立學校進步最多的，擠進前20大，居第18名。而在公立榜中，也正式躋身前30強。

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

特色4 高齡成王道〉護理大學瞄準高齡社會，學子趨之若鶩

值得一提的是，即便在疫情期間，護理人員的血汗表露無疑，但部分辦學績優的護理大學，仍以其專業，吸引有矢志成為南丁格爾的學子前往就讀，並獲致好評。

以護理、健康專業執牛耳的台北護理健康大學，特色鮮明，且因應高齡化市場，校長吳淑芳設系與時俱進，在今年的技職榜中，正式擠進第十名。而台塑體系的長庚科大，在富爸爸資源的加持下，設備和經費非一般私校所能比擬，同時在校長范君瑜經營有道下，今年正式擠進私校前20強，技職榜也進步一名，成為第八名。

另外，護專起家，逐步發展為綜合性大學的弘光科大，在醫護界擁有強大校友群及口碑，校長黃月桂加入後，如虎添翼，今年也擠進私校榜前30強，為第29名，技職榜亦奪得第18名的好成績。

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

圖／ 2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

特色5 國際得接軌〉與國際企業合作、抓準世界脈動設系

另外，隨著台灣的國際能見度大增，台灣與世界企業接軌也更加容易，若學校能與大型企業連結，加持辦學特色，勢將成為吸引學生的賣點。

以實踐大學為例，素來即為全台設計類標竿學校，培育不計其數的設計美學大師。該校董事長謝孟雄和校長丁斌首近年更爭取到與NVIDIA結盟，也送大批學生參與國際大型時尚展，令外界激賞。因而今年其在一般大學榜中，一舉前進五名，擠進30強，拿下第26名，在人文社科榜更首度成為十大名校的第八名。

而高雄大學亦是跟得上國際產業脈動的經典學校。身為1990年代前後，政府廣設大學時期，最後一所成立的國立大學的高大，向來低調沉潛。但細觀該校的系所則極具前瞻性。在校長陳月端的推動下，已將目前企管界的顯學「ESG」深耕於各系所，而看好足球驚人的市場，也在運動競技系中，加設足球組，於是其在公立大學中，從24名前進至22名。

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表 圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

特色6 教學要跨域〉博雅、通識課程受重視，成領導人才搖籃

而隨著時代的變化，能融合社會、心理、美學至專業領域的跨域領導者為未來最不可或缺人才，因此不少標榜跨域博雅通識教育的大學，頗獲青睞。

以基督教大學聞名的中原大學，校長李英明向來強調學生的人文素養，在設計通識課程，不遺餘力，其於私校榜中，由第八名進步到第七名。而同為基督教學校的長榮大學，校長李泳龍亦相當著重學生尊師重道的品格教育，每年的學生為老師行「洗腳禮」的傳統，更成為該校特色，使其口碑效益更顯現在榜單上，該校於人文社科榜大幅進步八名，成為22名，至於私校榜更正式進入30強名單。

圖／ 2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表 圖／ 2023《遠見》台灣最佳大學排行榜。李婉琪製表

餐旅龍頭高雄餐旅大學，雖然由於教育部對老師員額的限制，使其助理教授人數未能達到《遠見》評選標準，但若加上講師其實早已突破門檻，而該校的特色更早已有目共睹。校長陳敦基強調，高餐自創校以來，就要求學生穿制服，以及入學和畢業時向老師行古禮，都足以窺見治校嚴謹的一面。其於就學穩定度96.22％，全台第八。

每年榜單總是幾家歡樂幾家愁，《遠見》榜單雖無法一口判定學校良窳，但藉由多元及逐年優化的指標，評定校務績效時，亦有一定的鑑別度，同時在知己知彼下，期許提供高教圈良性競爭方向與圖騰。

圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜調查說明 圖／2023《遠見》台灣最佳大學排行榜調查說明

【本文摘自遠見雜誌7月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

看更多遠見雜誌文章：



特色大學〉「五星級」國際認證，北護大擦亮老店招牌

特色大學〉高雄大學客製化產業人才，建構體育生態鏈