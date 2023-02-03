CES台廠進擊〉鴻海、宏達電登入 元宇宙迎來神隊友

【文．羅之盈】

車內元宇宙成形中，台灣成熟細緻的電子供應鏈也沒缺席。鴻海集團MIH的未來車大計，宏達電的元宇宙擘劃，兩大公司如何推進？

未來車與元宇宙，兩個不相干的概念，在2023年，因為車用自駕系統推進，以及虛擬世界擬真體驗的更進一步，兩者有了全新聯想，兩大領域的台灣國家隊：鴻海MIH、宏達電HTC，今年一開年同步奉上優異成果，分進合圍「車內元宇宙」。

鴻海集團MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）在1月初的美國CES 2023（消費性電子展），帶來三台聯盟車款，開進今年展會的未來車專屬展館西館，帶著自信的展示成果，毫不畏懼地挑戰臨側展區的賓士、Stellantis傳統車廠。

這份底氣來自於MIH串聯台灣深厚的電子供應鏈，以開放平台的聯盟型式，結合電動車市場大趨勢，它不造車，但推動造車。

鴻海MIH聯盟〉房車、皮卡、農用車，展現研發實力

「Tesla（特斯拉）可以革汽車產業的命，我們也可以革Tesla的命，」MIH聯盟執行長鄭顯聰在CES發布會現場說明，MIH模式就像是智慧型手機的Android平台，開放技術架構吸引不同品牌廠加入，成為一個多元共進的生態圈。

MIH首度對外展示三輛成車，一是Lordstown Motors商用皮卡車，二是Monarch Tractor農用工具車，一是美國新創車廠INDI EV，三台車分別具備不同的指標性意義。

第一台來自Lordstown，鴻海入資的美國新創車廠，先後注資約達3.5億美元，擁有約當兩成股份，2022年11月，Endurance系列首批出貨500輛，是MIH完成電動車大計畫的第一款車，印證MIH技術領域與聯盟型態，有能力完成動力強勁的車款，策略上選擇切入美國獨愛的皮卡車，大有在美國市場實踐量產的意味。

鴻海入資的Lordstown車廠，推出第一款電動皮卡Endurance。

第二台Monarch Tractor農用車款，為特定領域的工具車，則有著深耕垂直領域的用意。特別是Monarch Tractor共同創辦人施瓦格（Mark Schwager）背景很硬，是特斯拉超級工廠的設計和建造者之一，2018年加入創業團隊，首創全球純電動、可自動行駛的農具機，其發展自駕系統的能力與實作經驗，在MIH生態圈之中份外獨特。

Monarch Tractor農用車款，是首創全球純電動、可自動行駛的農具機。

第三台INDI EV則為美國車輛新創，完成MIH與汽車新創合作的大戰略。INDI展示的原型車，是在自家車廠打造，正在與MIH探討合作量產的方式。

值得留意的是，這台車裝載超級電腦，擁有極為強大的運算能力，可提供很好的娛樂與運行效能。

INDI EV原型車款內除了儀表板之外，裝設有兩台高解析螢幕，一台置放在副駕駛座前，導入Google車載娛樂系統，可顯示並操控車輛運行的傳統功能，另一個螢幕置於副駕駛座前，採用Windows作業系統，可執行PC應用程式，包括現有的百萬種電腦遊戲，主打專為「遊戲玩家」製造的電動汽車，基本上已完成邁向元宇宙應用的第一步。

INDI EV內裝超級電腦，可提供很好的娛樂與運行效能。

「Money is here（商機在此），」鄭顯聰表示，MIH將美國列為2023年重點發展市場，雖然外界對於成車的類型較為關注，但MIH在CES 2023展示幾項軟體解決方案，其實也值得留意，其中包括與TomTom合作的圖資及導航、與VicOne串聯的車輛資訊安全，還有鴻海旗下工業富聯（Fii）的智慧聯網、GIS的觸控科技、TIER IV的自動駕駛，顯現正在架構更完整的內裝視覺體驗。

目前鴻海科技集團在美國有兩個主要據點，一處位在威斯康辛州，現階段以資通訊產品為主，未來可作為電動車產業的發展樞紐；另一處位於俄亥俄州，主要生產Lordstown Motors商用皮卡及轎車。這兩個廠區連結美國中西部數個州的汽車廊帶，能夠連結完整供應鏈，大幅強化MIH北美生態系發展的深度及廣度。

「我們在美國俄亥俄州建立創新基地，讓供應鏈伙伴進駐，就近支持OEM車廠，加速合作及創新的腳步，」鄭顯聰表示。

宏達電HTC〉VR、MR混合頭戴裝置，機身更輕巧

同樣在CES 2023大放異彩的台灣科技廠，還包括宏達電HTC。

HTC今年發表VIVE XR Elite，一款VR虛擬實境與MR混合實境的頭戴顯示裝置，其輕量化設計，以及可看到部分外界實景的混合應用（MR），廣受好評，發表當週即獲得《CNN》《CNET》《Tech Advisor》等十家以上外媒評選為「CES 2023最佳展品」。

HTC 董事長暨執行長王雪紅表示：「VIVE XR Elite 是不斷進化的沉浸式網絡的最新里程碑，它藉由超越當今VR設備的『透視攝像技術』，開闢了學習和娛樂的新現實境界。」

宏達電HTC成功將VR頭盔輕量化，也加上MR混合實境功能。HTC提供

其實早在元宇宙一詞發酵之前，HTC就大舉布局虛擬實境。若從2013年，開始尋找智慧型手機之外的下一代應用入口算起，已默默經營將近十個年頭，也默默發展出VIVE品牌之下多達六個系列機種，包括VIVE、Flow、Pro、Focus、Cosmos，以及本次全新亮相的輕量型VIVE XR Elite，功能從入門級到專業玩家級，價位從新台幣1.3萬至4.3萬元，產品家族龐大。

今年度更在技術上得到突破，HTC全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎在CES現場受訪時表示，相信這款產品能帶來兩大影響，一是與XR整合的產品，過去並不多見，今年到明年這類軟體內容可望快速成長，二是輕量化讓消費者較容易進入元宇宙，也能帶動整體元宇宙的應用發展。

視覺體驗方面，VIVE XR Elite搭載四顆廣角追蹤鏡頭、一顆全彩高解析RGB透視攝像鏡頭、一顆景深鏡頭，讓畫面更具立體感。同時加入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，使用者可直覺利用手部動作互動。此外，機身採人體工學設計，在舒適性和性能之間找到平衡，包含電池在內的總重量只625克。

VIVE XR Elite機身採人體工學設計，在舒適性和性能之間找到平衡，量含電池的總重僅625克，十分輕巧。HTC提供

戴上愈來愈像太陽眼鏡的頭盔，進入HTC建構的元宇宙VIVERSE，則有數千種遊戲可供遊玩，其中百款支援MR混合實境。

HTC全球產品發展負責人葉申分析，沉浸感的營造來自視覺、聽覺、互動多種元素，「想要有更多人開始使用，需要的就是內容看起來更漂亮，使用起來更舒服。」

看似品類不同，最終卻可望合流

鴻海MIH造車，宏達電HTC在做VR／MR頭盔，看似完全不同的領域，但或許能彼此靠攏，一同完成「車內元宇宙」。

鴻海MIH從硬體出發，讓品牌與消費者接受車款，搭載內載應用系統，完成基本使用架構，現已完成車款實作，更明確推進車內軟體應用的布局。

宏達電HTC也是雷同的推進路線，只是其推進的應用系統，現在是以娛樂為主的市集平台。專家指出，這正是鴻海MIH尚且缺乏，而需要結盟的內容類型。

未來車與元宇宙大潮流，2023年開始有了合流的可能，台灣兩大進軍國際市場的創新產品，第一步快又準。

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