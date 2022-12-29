美國直擊〉電動車關鍵灘頭堡 鴻海120天搶下「即戰力」車廠落腳俄亥俄小鎮

【文．林鳳琪】

兩年前，鴻海第一屆科技日，正式公開宣布進軍電動車。究竟3C代工大軍優勢，如何在多重限制下挑戰百年造車工藝？《遠見》獨家直擊，鴻海赴美卡位120天，入主俄亥俄州Lordstown整車廠運籌帷幄的關鍵時刻。

「很幸運，美國電動車Lordstown Motors整車廠，我們去年以2.3億美元買下，不到一年，現在市場喊價已經超過8億美元！」站在俄亥俄州這座看不到邊際的電動車廠內，鴻海集團產品長、電動車舵手蕭才祐低調說。

關鍵，就出在一紙法案。

8月，美國總統拜登正式簽署4370億美元的IRA（Inflation Reduction Act，降低通膨法案），逼得業者著急在美國找廠，像是挾平價電動車準備大舉前進美國的韓廠現代汽車。這也讓Lordstown Motors這家三度易手、虧損連連的新創電動車廠，由黑翻紅，成了搶手貨。

一位當地供應鏈業者透露，「聽說日、韓車廠，最近都很積極地想找鴻海合作。」難怪現代汽車會緊張，他們在美國並沒有整車組裝廠，自己蓋，最快也得2025年才能量產。屆時，市場恐怕早已被分食。

在全球電動車決戰的關鍵時刻，差之毫釐，就可能失之千里；而在這一役搶占「美國製造」先機的鴻海，只是幸運之神降臨？

事實上，這場電動車對弈中，最關鍵的「落子」，鴻海早在兩年前就開始布局了。

闖新路！鴻海電動車迎難而上，挑戰要求最多的美國設廠

2020年，鴻海董事長劉揚偉接班一年，正式拍板「3+3轉型大計」。2020年10月19日，鴻海第一屆科技日發表MIH電動車平台，公開揭示鴻家軍將挾3C代工大軍優勢，挑戰傳統百年造車，前進電動車造局。

當時業界不但看不懂，更不看好，鴻海要如何在百年傳統車廠，以及電動車新創巨頭特斯拉、比亞迪的包圍夾擊下，闖出一條新路？

圖／拜登力拚美國製造，台灣鴻海集團身先士卒，帶領台灣供應鏈萬里東征。達志

如今看來，最艱險、最挑戰的美國，正是鴻家軍早已鎖定的關鍵戰場；一如20年前，鴻海找上蘋果。

事實上，相較於歐洲與中國，美國對車輛安全的要求最嚴格，「董事長說，我們要『迎難而上』。」

搶買廠！首座整車廠落腳俄亥俄，鴻海保證不裁員成勝出關鍵

鴻海首屆科技日一結束，蕭才祐立刻收拾行囊，單槍匹馬赴美，「當時我們連訂單、客戶在哪裡都還不知道。」從加州到中西部，從矽谷到底特律，從科技新創找到農業大亨，蕭才祐跑遍美國。

二個多月後，鴻海美國迎來第一個好消息；位於加州的新創車廠Fisker，決定放棄與福斯電動車平台MEB，以及歐洲專業整車廠Magna International的合作，轉而結盟鴻家軍開發新車，目標25萬輛。

成功擊退歐洲電動車龍頭福斯，訂單有了，但，車子要在哪裡開發、生產？

事實上，蕭才祐赴美另一個重要的任務是，把鴻海第一座整車廠蓋起來。看上鴻海威斯康辛州現成的土地與水、電等基礎建設已完備，「董事長原本要我去威州蓋廠。」只是，自建車廠最快二年才能完工使用；如何找到足夠的人才，更是棘手挑戰。

2021年4月，得知電動車新創Lordstown Motors俄亥俄州整車廠因為不堪虧損想賣廠。蕭才祐透露，赴美一年來，不乏傳統車廠求售，始終沒心動，直到看到俄亥俄Lordstown。

「這裡曾是美國通用汽車最大、最重要、也最賺錢的生產線之一，年產量達60萬輛。」通用從與日本豐田的競爭敗陣後，逐漸退出小車市場，員工不捨，集資買下該廠，後來轉型電動皮卡車新創Lordstown Motors。

蕭才祐透露，外界僅知，鴻海看上該廠，除了硬體、產線與人才即戰力，事實上，Lordstown皮卡電動車還有個祕密武器，就是輪轂馬達平台專利。媲美悍馬車的跋山涉水的超強皮卡，讓美軍也搶著下單。

只是，一家擁有「即戰力」的電動車整車廠，鴻海想收編，還得先擊退眾多強勁對手，「談判過程，還有其他競爭者，不乏歐美知名組裝廠與車廠。」蕭才祐透露。

鴻海是如何勝出的？

蕭才祐赴美，單槍匹馬在俄亥俄州蹲點，先說服當地仕紳，又親赴州政府，保證鴻海絕對不會裁掉工廠任何一個人；這意味著鴻海到美國造車，在還沒有訂單與收入的情況下，就得扛下每天「只出不進」的高額人事成本壓力。

搶時間！鴻海克服3大難關：當地工會、產線優化、供應鏈管理

對外，有競爭者虎視眈眈；對內，蕭才祐得說服集團投資。那陣子，他的會議幾乎是從早到晚，「幸好，董事長很支持，每天一早6點跟我連線開會，決策很快，」四個月後，鴻海攻下關鍵灘頭堡Lordstown。

但，另一個挑戰旋即而來，華人企業想買這樣一家堪稱「血統純正」的美國車廠，不但挑戰當地民族意識敏感神經，鴻海的中國大陸事業版圖不小，美國政府同意嗎？台灣投審會通過嗎？

鴻海造車，得跟時間賽跑。

蕭才祐坦承，還未獲主管機關通過，鴻海就投入人力與資金，進駐車廠重整產線。甚至，跟地方政府溝通，翻修工廠附近的交通要道。

將近120天的等待，交易案隨時可能破局，「風險一定有，但我們得搶時效，再擔心，還是得做，」所幸，蕭才祐超前部署的「敦親睦鄰」奏效。

2022年初，交易案通過，鴻海取得關鍵版圖。但要順利生產、獲利達標，還得克服三大難關。

首先，是足以癱瘓生產的強勢工會。

在美國工作很長一段時間，蕭才祐了解，美式管理與傳統台式管理，有根本上的不同。透過中午免費供餐，與員工近距離互動，才能聽到第一線想法，事先預防。「與其讓員工透過工會強勢溝通，不如我們主動與員工互動。」

再者，是柔性生產。一樣是造車，憑什麼同業做會虧損連連，鴻海卻能獲利？關鍵就在「柔性產線」。傳統車商固定產線，牽一髮動全身，一旦確定車型，就得大量生產，年產量沒有十萬台，很難獲利。

但電動車不同，尤其是新創，新車市場未打開前，如何順利生產又獲利？這，便成了鴻海勝出的關鍵。

Lordstown Motors廠區不起眼的角落，與傳統汽車生產線迥異，地上沒有固定軌道，只有一台台可隨時升降的無人自動搬運車AGV。台上是一輛組裝中的電動新車，一旁是來自北美龍頭車廠，包含通用、福特、Stellantis與特斯拉的工程師。

隨時升降的組裝台，代替固定產線，可適應各種不同車款。甚至可因應不同零配件，以模組化變化產線，隨時移動到工廠的任何一個工作站。

圖／鴻海俄亥俄州Lordstown整車廠「柔性產線」，是鴻海獲利的關鍵之一。陳之俊攝

這個蕭才祐口中的「柔性產線」，有何特別？

「跟鴻海合作，我們可以幫客戶把新車開發、生產成本，降低到七成，而且開發速度更快，少量也能生產，這就是機會。」蕭才祐揭露鴻海打造的祕密武器，將顛覆傳統，大幅降低電動車開發成本與新車上市風險。

顛覆傳統車廠供應鏈的祕密武器，還有「供應鏈Park」。擅長供應鏈管理，鴻海已找到車輛製造Just in time解方。蕭才祐指著俄亥俄廠區外唯一大片未開發的空地，「這裡會規劃『供應鏈Park』，建廠投資太大，我們的零組件供應商，可先租用我們的產線生產，就近供應。」

搶速度！2022年底量產，鴻海劉揚偉：我們慢，也不慢

八個月買廠、四個月重整，2022年底準備就緒，2023年可望量產，比起預期的2024年，進度超前。

形容鴻海造車，劉揚偉說：「我們慢，也不慢。」

「不要看鴻海像是一頭巨象，一旦確定，從高層決策到落地執行，可以比新創公司還快。」一位熟悉鴻海的業者形容。

打頭陣的蕭才祐感受深刻，電動車從拍板到落地，他就像急行軍一般，未曾有過任何鬆懈，精準出擊之下，氣走韓廠與歐美整車代工廠勁敵，領先兩年，搶占先機。然而，面對新車問世，大家引頸期待的量產，蕭才祐卻刻意放慢腳步，堅持這次一定要「慢一點」。

「美國是鴻海最關鍵的布局，未來會複製這裡的柔性生產、供應鏈管理。因此，美國的第一輛車，至關重要。」蕭才祐表示，「第一輛車，我們寧願『蹲好馬步』，後面才能走得更順、更快、更長久。」

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