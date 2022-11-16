純網保「混血鯰魚」搶市 OneDegree三引擎啟動保險科技革命

【文．廖君雅】

香港最大虛擬保險OneDegree，近期躍為亞洲最受矚目的金融科技獨角獸。這家純網保「混血鯰魚」有什麼創新策略？如何在台取得優勢，贏得客戶的心？

台灣正如火如荼審查純網保牌照，虛擬保險公司OneDegree也來分杯羹！

香港OneDegree是全港最大虛擬保險公司，累計付費用戶數逾10萬名，而其先以寵物險切入市場，迄今每季度仍有40％成長。

OneDegree Group共同創辦人梁德源坦言，確實與多位業者交流經驗，接待層級甚至高至董總。

對他而言，OneDegree雖被視為港台混血的保險業「鯰魚」，但台灣才是其最大的核心技術基地。

在台營運的OneDegree Group註冊地在新加坡，旗下主要是負責提供平台解決方案的保險科技公司IXT、提供企業資安諮詢的Cymetrics其與香港虛擬保險OneDegree屬於平行關聯公司。

今年夏天，OneDegree集團已累計得到逾7000萬美元（約22.5億元新台幣）融資，躋身亞洲最受矚目的金融科技獨角獸。

然而，走進台灣辦公室，精算師出身的梁德源仍不忘抓緊成本。即便兩年來，台灣辦公室搬過三次家，擴充到120位員工規模，但疫情讓公司啟動分流居家辦公，他已決定退租其中一個樓層，「畢竟新創還是得節省點。」

兩位外資金童合拍創業

梁德源是台灣人，創業前他資歷豐富，在美國德勤、世界銀行等國際企業擔任顧問職，也在美國矽谷、亞洲皆有參與保險科技新創事業的經驗。

OneDegree另一位共同創辦人郭彥麟則是香港人，曾任摩根大通亞太科技研究部主管。之所以會放棄高薪工作創業，和他多年前伴隨癌末母親頻繁出入醫院，看遍眾生相的體悟有關。

郭彥麟深感，公私立醫院醫療費用落差大，不是人人負擔起，即便買了保險，理賠程序又往來繁複冗長。他於是毅然離職，尋求以科技改變傳統保險行業的可能性。

他找到梁德源，兩人理念一拍即合，2016年成立OneDegree，希望透過科技的介入，協助保險變得更親民普惠。而在香港開放虛擬保險牌照後，OneDegree在2020年4月起搖身一變成為直接面向大眾市場的虛擬保險品牌。

「其實我是看不下去了！」同樣捨棄外資金童光環創業的梁德源說，自己在保險行業前後累積了20年資歷，深諳其創新痛點和包袱，從商品設計、銷售、核保到理賠，只要一個參數改變，就耗費甚鉅。

「我們是科技公司，不一定要用保險公司的姿態打每個市場！」梁德源遇到不少保險公司都受限於既有的舊核心系統，牽涉到人才、資金等成本太高，初期帶入效益有限等，往往評估後裹步不前。

就連OneDegree初期也遇到這個問題，「當初在做保險公司，也是在看市場上的solution（平台解決方案），但我們找不到合用的系統，每次改版都是很大的成本。」

找不到那就自己做，OneDegree催生出IXT及Cymetrics。現在，這兩個品牌成為未來打亞洲杯、甚至世界杯的雙引擎。

開發軟體平台及資安檢測

「我剛從韓國首爾回來，又要飛日本東京，之前還去了馬來西亞、越南和柬埔寨，都是拜會保險公司，」這兩年疫情嚴峻，梁德源反而沒去香港，而是當亞洲空中飛人趴趴走。

IXT為保險公司提供了一套平台解決方案，可幫助企業創新、開發新的保險產品，也優化使用者體驗。同時，也保留新險種、串接新生態系的機制，可彈性因應未來更碎片化、分眾化的市場需求。

梁德源說，目前已協助一些現有保險公司串連數位創新、銜接保單管理、業務員及保經代通路，以及開發行動投保。

今年1月，康健人壽宣布與其合作打造符合現階段民眾喜好和需求的保險數位平台。康健人壽總經理暨執行長邵駿崴當時表示，借重OneDegree Global的專業團隊，估計可精準掌握數位客群和喜好，並將之運用在產品。

而梁德源也有策略地把觸角延伸到海外。他延攬剛加入IXT的技術長Paul Knapp，此前其在泰國安聯保險集團及電商平台任職。

10月5日，IXT宣布和越南電商公司Baokim成為合作伙伴，將支援在地保險公司去設計適合滿足供應商和終端消費者需求的商品。對越南當地保險公司的意義在於，有助於迅速挖掘新銷售管道的需求和潛力。

Cymetrics商務開發總監方亨謙說，過去創新伴隨風險，但若是前期就做好資安風控，就有助於順利推動策略。他觀察，國內有七成企業礙於資源，不知道自己面臨的資安風險，所以Cymetrics專注在風險評估跟檢測，除了搭配IXT，目前也和國外代理商伙伴合作檢測，代理商再提供顧問諮詢服務。

不只保險業，就連知名實價登錄網站「樂居」也是使用其平台。

圖／OneDegree鎖定年輕族群，以寵物險在市場上打響名號。OneDegree提供

從寵物險出發，持續玩創新

做為無實體據點的純網保公司，OneDegree除了鎖定年輕族群，初期更以寵物險在市場上打響名號。

梁德源說，香港地狹人稠，寵物飼主是相對富裕的一群人，為較願意為需求埋單，經過數次改版，犬貓寵物險反而是高價、保障較完整的比較暢銷，因此家居保險也優先鎖定此群體；另一方面，面向一般大眾，OneDegree住宅火險保費就賣得相當便宜。

馬步扎穩了，OneDegree也持續在產品上創新，接下來將開發犬貓以外寵物險種。

企業險種方面，今年4月，OneDegree與慕尼黑再保險公司成為長期合作伙伴，成為亞洲首家得到全球領先的再保險公司支持，提供數位資產保險的持牌保險公司。其產品名為「OneInfinity」的數位資產保險，客群則鎖定虛擬貨幣交易所。

2021年底，全球虛擬貨幣資產市值曾一度飆升至3兆美元，創下歷史新高。

「我們看到了市場極大的潛力。」即便險種看似冷門且風險大，但梁德源指出，過往全球數位資產承保能力不足，主要原因是缺乏核保數位資產相關風險所需的數據和專業知識。

他強調，對於未來發展Web3的機構來說，若接受被監管的保險服務，有助於其品牌獲得信任，也有助於其往合規方向發展。

「成效相當好，非常多交易所來詢問！」梁德源自豪地說，OneDegree之所以有能力做這件事，就是因為旗下資源可彼此有效整合。

也就是，既有保險公司可將複雜數據化為產品設計，也有資安專家團隊支援，可協助企業以更敏捷和靈活的方式，從駭客和內部人員的角度檢查網絡、區塊鏈和數位資產風險。

而這條港台混血鯰魚，不但正在積極打亞洲杯，梁德源也對未來台灣純網保提出建議。

首先，先從單一險種試水溫，集中資源去挖掘潛在消費者；第二，品牌定位，行銷上明確定義客群，先建立信任關係，對於推廣新業務會比較順利；三，建立多工組織，資源極大化，在OneDegree裡，一人身兼多職，客服同時也擁有保險業務員執照，可做保單規劃；精算部門也同時做產品開發。

「很多創新的價值不是帶來保費，而是數據的獲取，但成效無法短期就見到。」梁德源坦承，初期一定賠錢，甚至有可能賠損率超過100％，但要準備好的能力是，當保單量增長，資料庫完整了，就開始可進入成本控管；或反推做樣貌分析，把花出去的行銷成本賺回來。

OneDegree集團的案例也示範了，純網保存活的關鍵，仍在於精準創新及風險管控。

OneDegree Group

創辦人：梁德源、郭彥麟

註冊地：英屬開曼群島

營運品牌：IXT保險科技、Cymetrics資安檢測服務、OneDegree純網路保險

台灣辦公室：120名員工

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