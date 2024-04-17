寶成二代打造新茶業帝國耗時4年、燒百億！老爸蔡其建有了初心 由兒子蔡明倫扛起

【撰文‧陳亭均】

元紀餐廳菜單上的台灣味菜色，是寶成二代蔡明倫的回憶；豐富的茶選項，則是他父親蔡其建一生至樂；父子記憶如此融合，還只是一小部分，從鞋業跨足高端餐旅，蔡家父子的新帝國，已逐漸成形。

轉攻餐飲的寶成集團二代蔡明倫，拈了根調羹在碗裡輕攪，浮在上層乳白色的杏仁湯與金箔，很快就被褐色的麵茶旋出渦狀、帶著懷舊感的斑紋。

平時蔡明倫是那種謹慎謙虛的沉穩漢子，尤其人在老爸蔡其建身側，更是低調安靜。但此時，他一和同事、戰友們上了飯桌，話匣子立刻開了，忽然回想起小時待在老家彰化鹿港的吉光片羽，「你們知道，那時鹿港只有柑仔店，我回到家，家裡沒人，最常就是去找麵茶泡來吃。」

這位過去曾在龍頭製鞋大廠寶成集團擔任董事，手握實權、戰績彪炳的蔡家二代，近幾年，為了退休的寶成前董事長老爸蔡其建，卯足了勁，全力為父一圓「茶」夢。

蔡明倫現在是老爸草創的寶元紀集團總經理，繼鞋業之後，他已經在餐飲旅宿業大展手腳，一磚一瓦想打造集團的盛世。

進入家族事業 一路戰戰兢兢

這裡是元紀台灣菜餐廳的包廂，碗裡甜滋滋的杏仁麵茶金絲燕，是幾度讓他力邀來的名廚——請客樓前主廚林菊偉煞費苦心，將蔡明倫記憶滋味研調出來的精品。

這家餐廳即將開張，設計師Lillian Wu也抓緊時間，在店裡忙著調整她融貫東西的室內風格，包括以色列來的燈具、以蔡其建生肖為靈感的喝茶猴子手工刺繡牆、隨處可見的TEA BAR，與包廂裡新插著豔嫩的鮮花，都說明了蔡明倫這次用足了心力與銀彈。

「我不能讓董事長丟臉。」蔡明倫笑起來，他想起當年留美歸來，剛加入寶成就被派到中國廣東的東莞上江城，「那時候也是，我去了，就不能讓董事長丟臉。我沒說我是董事長的兒子，但大家都在關注，看我有沒有準時上班？有沒有奇怪嗜好？還是覺得自己是王子？」蔡明倫說他「戰戰兢兢」，自己繪圖做出了一雙鞋，然後開始研究價錢、利潤，與客戶建立好關係，「就是不要讓董事長丟臉！」他又說了一次。

蔡家父子投入超過百億元，經過四年多努力，現在寶元紀版圖已經基本成形。

在南投，有頂級民宿溪山行館；在台北，有法式餐廳le beaujour芃卓；在台中，與雲品國際合作推出的婚宴會館蘭克斯特，現在已經成為熱門會館；而占地達11公頃的苗栗三義園區，今年即將對外開放；6月，日本京都寶元紀茶屋原生店POUYUENJI KYOTO將要運行，再加上設於台中總部的元紀台灣菜餐廳，就像打造那雙鞋，蔡明倫已經一步步讓集團的點、線、面變得有模有樣。

蔡其建是「號級、印級」天價普洱茶的大藏家，愛茶成癡，眾所皆知，不過其實2020年之前，蔡明倫根本不知老爸腦中正想著以茶為業。

他當時成天為寶成東奔西走，「沒有想要幫第一代做什麼，我一直跟著寶成執行長（蔡佩君）學習，因為工作忙，跟父親常常只在過年過節見個面。」蔡明倫笑說。但在那年，他也知道了老爸動作有多快，他赫然發現，蔡其建彼時竟已蓋好了台中安和東路的寶元紀總部大樓、買下南投溪山行館，更購置了三義園區。

父親的茶夢初心 由兒子推動

「我問他（蔡其建）有沒有規畫？他說，總要蓋個地方喝茶、藏茶。我想，若只有初心，沒有策略，推動會很辛苦。」蔡明倫說，「於是當時過完年，我跟寶成執行長道謝。」他很快離開待了十多年的鞋業，因為老爸有了初心，兒子必須承擔。

蔡明倫開始思考，要如何運營父親的茶業帝國，這顯然是場「華麗轉身」。他一出手就用23億元獵下原本金錢豹集團旗下的寶麗金餐廳崇德店土地；緊接著又花了6.87億元買下台北土地，打造法式餐廳；更在京都二年坂，買下能仰望法觀寺八坂塔、連日本人都買不到的老房，邀請日本知名庭園大師北山安夫負責庭園造景，創設了寶元紀京都原生店。

從傳統製造業跨足旅宿業，蔡明倫要如何打造一個全新的品牌？又要怎麼賺錢獲利？

他延攬的旅宿業名將、營運長盛緒平，過去曾任台北喜來登大飯店總經理，一開始，連盛緒平也認為蔡明倫只想玩票。

「我之前認識總經理的好友Jonathan（律師詹鵬弘，現任仁寶法務長），他是我高中玩伴，有一天，他突然說要介紹我一個人。」盛緒平說，這個人就是蔡明倫。

蔡明倫一見到盛緒平，就開始大談自己的志向與想法。「我聽聽可以，像這樣的Project（計畫）很多。這個案子很大，但這是認真的嗎？」盛緒平暗忖，「不要做三、五天就不想做了。」他笑說，「然而，後來總經理（蔡明倫）又帶著三義園區平面圖來，計畫如何一步步地進行。我心想，我們在飯店業，差不多能做到的就這樣，很難再突破了，但他的藍圖，有各式各樣的可能性。」

當年蔡其建買下土地，想要藏茶、賣茶，不過一切都還只像毛胚屋，但經過蔡明倫幾年的經營，確實逐漸能見到成屋的模樣。

對蔡明倫來說，從2020年至今，寶元紀算是穩健達成第一個階段性任務，「我們要讓大家看到我們的不同，理解我們。」雖然燒了很多錢，「但我們能讓大家知道，來這裡不但可以喝杯好茶，還可以在餐飲、住宿上結合生活體驗。」法菜與茶結合、台灣菜佐茶共享，精品高端的餐飲、旅宿，以及講究的細節，都結合茶文化，確實擦亮了寶元紀招牌。

開高薪找人才 要下一盤大棋

不過，蔡明倫當然不只想經營幾家頂級餐廳、旅館，他心裡盤算的是一局大棋，正不疾不徐地落子。

首先，蔡明倫為寶元紀打造了一支星光熠熠的「明星團隊」，直到現在，寶元紀徵才的頁面上，還掛出「薪資優於市場30％、做四休三」的好待遇。

除了盛緒平，寶元紀搜刮了業界最頂尖的主廚、服務業專家，包含元紀主廚林菊偉；前樂沐法式餐廳、被稱為亞洲最佳女主廚的陳嵐舒，則是法式餐廳le beaujour芃卓廚藝總監；美國紐約空間設計師Lillian Wu打造空間；品牌長梁斯怡過去是P&G寶僑家品傳播與公關總監，每個人都是久經沙場的一時之選。

蔡明倫不吝惜開出高薪，「要做得好、要挑戰、要能抗壓，要敢比業界給更多一點，要讓人才能接軌國際。」同時，他更以誠意打動所有業界高手。

2020年，新冠肺炎疫情開始延燒，林菊偉彼時業績壓力大、責任重，身為新北金山孩子的他，這輩子又都在烹調川揚菜，很希望能挑戰台灣料理。蔡明倫笑說，當時聽到林菊偉有意異動，「好幾家都在搶人。」雖然林菊偉因為家庭安排，考慮了一陣子，最終還是被蔡明倫、盛緒平的誠意打動，加入團隊。

元紀是蔡明倫很早就計畫要開的高檔台灣菜餐廳，但為了等待林菊偉，直到2022年林菊偉正式加入，元紀才開始配合主廚需求動工。

蔡明倫不怕等，施工期租借附近因疫情停業的餃子館，與林菊偉一道一道研發菜色，「總經理提到過去很愛台灣的『蒜粉』！」他與團隊就親手剝了70斤大蒜，剝到手都破皮，製作糖蒜、蒜粉。蔡明倫還曾帶著林菊偉遠赴香港，透過香港富臨飯店行政總廚黃隆滔找到門路，走進一家不起眼卻是香港老字號的乾貨店，找到餐廳使用的陳皮。

蔡明倫願意找人才，也願意給人才時間，讓一切能逐漸到位，打造團隊活力及事業的前瞻願景，「累積了款待概念、管理能量，才能繼續提供拓展延伸性，進一步量化。」

慢慢做到好 瞄準全球市場

不斷延後開張時間的三義園區，終於將對外開放，從蔡明倫對這個園區的規畫，或許正能窺見他對整個集團的想像。

三義園區總共有三個階段性任務，在第一階段，蔡明倫將鎖定年輕、親子客群，規畫「PLAY區」，在這裡策展、選書，開放手作教室、親子共享空間，以及開設「Play Kitchen」提供輕食餐飲。

以「Play Kitchen」為例，他與曾在美國芝加哥規畫麥當勞「排隊不能超過3分鐘」的海外顧問，討論出快速、簡單的服務架構，準備在機場或海外大量複製。

進入第二階段，他將規畫Tea House、企業多功能空間、Boutique選品、甜點等，吸引企業來到園區進行會議、共識營。蔡明倫透露，前陣子，過去與他關係很好的阿迪達斯（adidas）全球採購執行副總裁，已經拜訪過三義園區，並對班師到三義舉辦會議，展現濃厚的興趣。

來到第三階段，則會針對未來的寶元紀「會員」，提供會員專屬私人招待所，並開設牛排館。

三義園區的架構，彰顯了蔡明倫要打進不同消費群的野心，更展示他利用過去國際人脈，以及放眼全球市場的願景。「如果京都寶元紀能做好，讓全世界能注意到我們，一、兩年後，我們還希望到巴黎、倫敦開設Tea House、Boutique。」過去蔡明倫為了寶成，走遍世界到處飛，「未來我們也希望與世界對接。」

蔡家父子家底、口袋皆深，有本錢慢慢做、細細形塑品牌，走好腦中計畫的每一步。

老爸開了個頭後，兒子決心接手，結合了企業經營思惟，利用過去豐富的國際人脈，一步步打造王國。這一切恐怕早已超出蔡其建的想像，「不能讓董事長丟臉！要讓大家喜歡。」蔡明倫又露出靦腆笑容說。

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