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迪士尼樂園快速通關要抓了！「濫用特殊優惠」列黑名單 2樂園優先實施

聯合新聞網／ 今周刊
圖／美聯社
圖／美聯社

【撰文／林依榕整理】

迪士尼樂園受到全世界人們的喜愛，不少人進到樂園就是為了滿足心中那個童心未泯的自己，由於樂園太受歡迎，許多遊樂設施都大排長龍，但卻出現有部分民眾，濫用迪士尼給予身障人士的優惠政策，取得了類似「快速通關」免排隊的服務；如今，迪士尼決定要嚴懲了！

福斯新聞網報導，美國華納迪士尼公司日前宣布，迪士尼樂園對於身障者提供免費的快速通關服務，允許其能在預定時間內搭乘到遊樂設施，不必人擠人排隊。

公司卻發現，有些消費者不想排隊，刻意捏造事實來獲得優惠身障者的服務，一旦被抓到將會列為黑名單，永遠被禁止進入華特迪士尼世界度假區和迪士尼樂園度假區。

另外，被抓到說謊的消費者，先前購買的任何年度通行證、Magic Key通行證、門票和其他樂園產品和服務，也將被沒收並不予退款。

華納迪士尼公司表示，殘障輔助服務(DAS)是針對「由於殘障而難以忍受常規排隊環境的延長等待時間的客人」，新規定將於5月20日在佛羅里達的華特迪士尼世界生效，並於6月18日在加州迪士尼樂園生效。

本文授權自今周刊，原文見此

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