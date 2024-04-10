除權息旺季到！存股必看11檔「三高股」名單曝...這檔年年填息

【文．唐祖貽】

即使沒有參與高股息ETF的投資人，在即將進入除權息旺季前，還是可以從最近公布的年報與配息中，找出值得長期存股的標的。

每年3月公布前一年度財報時，往往也是揭露股利的關鍵時期，高現金殖利率的公司很容易被市場青睞，成為第二季台股主軸。尤其今年在多檔高股息ETF熱賣下，存股更是大行其道，幾乎成為全民運動。

這些高股息ETF雖然有各自不同的選股標準，但通常是找出長期經營績效穩健且能穩定配息與填息的公司，包括EPS（每股稅後純益）、配息率、ROE（股東權益報酬率）等，是較常見且共同採用的財務指標。

因此《今周刊》也透過這些標準，篩選出優質的高股息公司。不過，ETF基於流動性或市值的考量，總會有些遺珠，表中就有幾檔成交量不大卻優質的標的，適合個人長期布局，可供參考。

建廠需求增 無塵室大廠受惠

國際半導體產業協會（SEMI）近期表示，由於AI（人工智慧）興起、記憶體景氣復甦與汽車應用等領域的強勁需求，先進製程、尤其是12吋晶圓廠的產能仍將擴增，建廠需求也將提高。法人也看好，未來幾年全球將持續建置晶圓廠，並採購相關設備，預期台灣半導體供應鏈中與建廠相關的標的，如兩檔無塵室工程大廠漢唐（2404）與聖暉*（5536），未來幾年都將持續受惠。

漢唐是台積電建廠供應鏈的重要合作廠商，去年EPS以24.82元創下歷史新高。至於今年，預期無塵室工程案量可望再增加，加上海外廠區興建進入認列階段，持續看好今年的營運。今年公司延續以往大方配息的傳統，配息21元，目前現金殖利率仍有5％以上。

至於聖暉*也是無塵室工程興建為主的公司，並以台灣、中國、東南亞為三大主力市場，且長期深耕東南亞。去年在手訂單逾三百億元，創下新高，其中五成以上來自半導體，其他如電子組裝廠、PCB（印刷電路板）、伺服器、傳產業等廠務建設也有著墨。

聖暉*總經理賴銘崑在近期法說會中表示，受惠於中國、台灣多家廠商積極布局東南亞，帶動近年東南亞業務接單大幅提升。去年在手訂單中，以東南亞市場營收成長近五成為最多，中國也有二成；因此今年公司最看好東南亞的成長，特別是泰國與馬來西亞。

聖暉*去年營收與獲利都創下歷史次高，也維持以往的高配息傳統，配發10.5元現金股利。賴銘崑表示，今年將結合集團旗下朋億*（6613）、銳澤（7703）等，在半導體與高科技電子產業的化學品、氣體供應系統持續發揮優勢，深化半導體設備與材料的布局。

漢唐與聖暉*都是長年配息且穩健成長、穩定填息的公司。法人並看好未來2、3年高成長的動力，建議買進、參與除息、波段持有。

電價漲、房市復甦 家電看好

表中還有知名度頗高但成交量很低的公司，如一零四（3130）與全國電子（6281）。一零四是國內人力仲介公司龍頭，受惠於疫情後企業徵才需求暢旺，去年全年營收、本業獲利都創下歷史新高，EPS達13.61元，且配息率百分之百，獲利全部分享給股東。

根據一零四近期調查，今年企業人資主管最看好三大題材：AI、ESG（環境、社會和公司治理）與長照醫護的人力需求。尤其是AI方面，需要軟體設計、演算法開發、韌體設計工程師，這也是公司認為未來數年的人力需求趨勢，而公司也已引進AI技術，加速媒合時間與成功率。法人認為人力資源公司業績穩定、配息優異，值得分批布局、長期持有。

全國電子則是3C產品與家電實體銷售的龍頭。疫情期間受惠於宅經濟效應，電競PC／NB、遊戲機、電視等熱賣，帶動營收獲利成長；去年營運平穩、營收力守兩百億元大關，EPS則有5.13元。公司表示，今年由於電價上漲，預期省電家電銷售熱潮再起，家電補貼退稅紅利將成為主要營收來源；此外，公司看好房地產有復甦跡象，有利於冰箱、冷氣等主要家電的銷售。

全國電子也是一檔長年高配息且年年填息的績優公司。今年配息4.5元，已於3月下旬除息並完成填息。可留意今年業績狀況，趁股價拉回時分批布局、長期持有。

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