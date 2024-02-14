美大選從仇恨語言到非法移民爭議...連泰勒絲都捲入 為何恐推升地緣政治風險？

【撰文‧乾隆來】

美國共和黨與民主黨的黨內初選，可能在2月24日南卡羅來納州初選後，就確認「拜登vs.川普」再次對戰的戰局，這場總統大選即將演出讓所有人坐立難安的亂局。

農曆新年後的2月24日，美國總統大選選情將更明朗。民主黨2月3日在南卡羅來納州舉辦第一場初選，現任總統拜登遙遙領先。民主黨只剩兩位挑戰者——明尼蘇達州的菜鳥眾議員菲利普斯（Dean Phillips）、女作家威廉森（Marianne Williamson），兩人都沒有挑戰拜登的政治能量。

2月24日，共和黨也將在南卡羅來納州舉行初選，川普已經在愛荷華州與新罕布什爾州兩場初選，贏得壓倒性的勝利，他的挑戰者只剩下曾任南卡羅來納州州長的海利（Nikki Haley）。

南卡雖然是海利的主場，但是目前民調還是顯示川普遙遙領先，川普只要再拿下南卡，幾乎就篤定他的勝利之路。歷史上，共和黨候選人只要拿到愛荷華、新罕布什爾、南卡三場初選的兩場勝利，就是最終的共和黨總統候選人。

也就是說，甚至不用等到3月5日的「超級星期二」，當天共和黨與民主黨在15個州，外加美屬薩摩亞舉行初選，民主黨還加上用郵件投票的愛荷華州，「拜登vs.川普」的大勢，非常可能在2月底就確認了。

《今周刊》在1404期曾經報導「美國『無印黨』崛起，真能終結兩黨惡鬥？」，高齡81歲的拜登是史上最老總統候選人，而官司纏身的川普更是史上最具爭議性的候選人，「太老vs.太壞」的兩黨鬥爭，也將刺激出多位獨立候選人參戰。

與拜登唱反調 曼欽揚言參選

最值得注意、可能徹底影響選情的獨立參選人，是西維吉尼亞州的聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）。民主黨籍的曼欽在2022年表演「螳臂當車」的大戲，運用關鍵票的力量，公開反對拜登提出的《重建美好未來法案》（Build Back Better Act），讓拜登的政見空轉超過半年。最終拜登與民主黨進步派低頭妥協，拿掉包山包海的社會福利補貼政策，將法案預算金額從3.5兆美元，降至1.75兆美元、再大砍至7千多億美元，連法案名稱都改為《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），才獲得曼欽同意通過。

曼欽在去年底宣布不再競選連任參議員，隨即啟動巡迴全美國演講與座談活動，預計在3月下旬左右，決定是否以「無印黨聯席主席」的身分參選。由於曼欽與無印黨成員都走中間路線，展現爭取巨額政治獻金的能量，他可能分走拜登的選票，反而協助川普重回白宮，因此民主黨領袖正在用盡枱面下的力量，試圖阻止曼欽與無印黨參選。但是，在今年1月底CNN的專訪中，曼欽對記者說：「我絕對可以看到自己成為總統。」顯然他沒有退讓之意。

川普種族歧視 詆毀挑戰者

美國總統大選提早確認「川普vs.拜登」的賽局，也讓選情瞬間白熱化，極端選民對立的情緒，更因為選舉的仇恨語言而迅速升溫。

川普擅長以極端的語言來攻擊敵人，而且效果卓著，早前佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）的支持度緊追川普，川普大罵迪尚特「必須去做人格移植手術」，因為他是一個「不忠誠的人」（川普在迪尚特競選州長時，曾經出手相助）。迪尚特退選之後，只剩下海利一位挑戰者，雖然民調差距甚大，川普照樣用極端語言、毫不保留的人身攻擊，來詆毀海利。

海利的父母親都是印度裔移民，海利原本有一個印度名字Nimarata，川普卻故意在公開場合念錯為Nimrada，聽起來就是「白癡」（Nimrod）的諧音。川普戲弄海利的種族，與當年故意拿歐巴馬總統的中間名Hussein（侯賽因，川普暗指歐巴馬與穆斯林是同路人），大做文章一樣，都是美國高中生霸凌少數族裔的手法。川普在新罕布什爾州與南卡都撒錢大打廣告，大量使用人身攻擊的手段抹黑海利，還把海利抹紅為「中國最喜愛的州長」。

怕天后表態 福斯先發起攻擊

更令人訝異的是，川普的競選團隊，正在籌畫對樂壇超級天后泰勒絲（Taylor Swift）展開無情的攻擊。沒錯，就是在IG擁有兩億八千萬粉絲，剛剛創下史上最高巡迴演唱門票收入紀錄（10億美元），還在去年榮登時代雜誌年度風雲人物的泰勒絲。

《滾石》雜誌（Rolling Stone）在今年1月30日刊出「川普的夥伴誓言對泰勒絲發起聖戰」的一篇文章，指出川普競選團隊、支持川普的電視台，以及他的顧問群們，正在擬定對泰勒絲的攻擊策略，防止泰勒絲在2024年總統大選期間，公開支持民主黨的拜登。

其實，支持川普的福斯新聞（Fox News）的主持人們，已經在一月底主動發起對泰勒絲的攻擊，主播皮洛（Jeanine Pirro）高聲警告泰勒絲「最好遠離政治、不要涉入」，名嘴阿諾特（Charly Arnolt）也提醒觀眾「不要相信泰勒絲說的話」，在晚間收視率最高的新聞時段，漢尼提（Sean Hannity）「提醒」泰勒絲正在被民主黨人利用，要泰勒絲「開口之前最好多想一想」。

泰勒絲成為川普團隊攻擊的目標，主要原因是泰勒絲與她的男朋友最近曝光度暴增。2023年，泰勒絲的時代巡演（The Eras Tour）太成功，而她與男朋友、著名的美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）戀情升溫，凱爾西所屬的堪薩斯城酋長隊今年再度打入「超級盃」總冠軍賽，最紅的歌唱天后與美國英雄球員的結合，是美國史無前例的夢幻情侶，兩人所到之處，都會瞬間爆發粉絲瘋狂追星的風暴。

金髮紅唇的泰勒絲，加上職業足球英雄，原本是傳統白人文化的完美結合，表面上，泰勒絲似乎是川普與傳統保守右派的最佳代言人；但是，泰勒絲支持女性墮胎權、支持LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）平權、早在2008年就推動婦女參政權的「每位女性都算數」（Every Woman Counts）運動，支持槍枝管制改革，也對BLM（Black Lives Matter，黑人的命也是命）等組織捐款，價值觀與川普陣營完全相反。早年泰勒絲避免對總統選舉表態，但是2020年她在推特「政治出櫃」，拍照、貼文支持拜登，被川普支持者視為扭轉選情的頭號戰犯。

福斯新聞的知名主播瓦特斯（Jesse Watters）在電視上提出「陰謀論」，說泰勒絲轟動的巡迴演唱，加上凱爾西在球場上每每在關鍵時刻達陣的超級表現，都是「獲得美國國防部的暗助」、「是拜登政府認知作戰的一環」，泰勒絲到凱爾西出賽的場合觀賽，兩人在比賽得勝後跑到球場中央擁吻，成為拜登最有利的政治宣傳。瓦特斯公開在電視上說，只要有蛛絲馬跡的證據，川普支持者就應該大力抨擊。

正常來說，攻擊擁有數億鐵粉的歌唱天后、每年美國最轟動的超級盃英雄，無異於政治自殺。川普目前還未對泰勒絲惡言相向，只說「我自己當然比泰勒絲還更受歡迎」、「我（不是泰勒絲）才應該是時代雜誌的年度人物」，不過川普陣營提早對泰勒絲發動攻擊，無疑是2024年美國總統大選極端對立的強大警訊之一。

兩黨過招 鬧大移民事件

另外一個極端對立的衝突，正是天天在媒體大量轟炸的非法移民事件，這是拜登政府的失策，而川普與共和黨的州長們，無上限操控非法移民的亂象，讓非法移民成為共和、民主兩黨政治鬥爭的最大火藥庫。

根據官方統計，2023年非法跨過美國南方各州邊境的移民，高達250萬人，創下史上最高的紀錄。關鍵在去年5月11日，在川普擔任總統時期，允許當地政府迅速驅逐大量非法越境移民的政策《第四十二條法案》（Title 42）到期，拜登沒有採取有效的措施，自此以「尋求政治庇護」為由，而湧入的非法移民人數暴增。由於美國法令對這些自稱「尋求政治庇護」的非法移民，採取先給予保護、再逐一安排聽證會的程序，大量的非法移民在判決確認之前，還可以獲得合法工作的機會，成為美國邊境的重大破口。

因此，德州州長艾波特（Greg Abbott）不理會聯邦政府的警告，在邊境架設鐵絲網，將大量難民「依照他們的意願」送往紐約、芝加哥，造成當地民主黨州長的困擾，而南方多位共和黨執政的州長，也在德州要求下動員國民兵，前往德州邊境維持秩序，各種衝突都在凸顯拜登政府的無能。

拜登與民主黨參議員設法擬具新法，杜絕非法移民，但是共和黨眾議院議長強生（Mike Johnson）則揚言：「保證參議院的新移民法案，在送到眾議院之前就會死亡。」共和黨參眾議員們同時提出對國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的彈劾案，將兩黨鬥爭炒到火熱。

種種非法移民的亂象，也被中國大外宣拿來操作，標題是「德州已經宣布脫離美國」、「美國爆發內戰」的假消息，在中國社群網站瘋傳。

美選多變數 添地緣政治風險

美國總統選舉的亂象，以及川普重新奪回白宮的可能性，引發世界各國政府的憂慮。日本媒體報導，日本政府擔憂川普上任後，「如果嘗試與中國達成任何協議」，將對既有的印太戰略等重大地緣政治，造成重大混亂，因此日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎1月訪美時，曾經試圖與川普陣營接觸卻遭拒；日本新任駐美大使山田重夫也接獲政府命令，要求建立與川普競選團隊聯繫的管道。

此外，日本的三井住友銀行、東京威力科創、三得利、索尼等，還有韓國財團、印度阿達尼（Adani）集團等，前仆後繼在華盛頓設立辦公室或擴大規模，聘請政治顧問來掌握美國選舉變局。而川普抨擊台灣半導體產業「奪走美國勞工的工作機會」，還揚言要對台灣銷往美國的產品課徵懲罰性關稅，也令台積電等已經在美投資的企業憂心不已。

不只是地緣政治面臨風險，川普在2月2日接受「福斯財經」（Fox Business）訪談中，指控美國聯準會主席鮑爾「政治化」，暗示鮑爾可能接著會宣布降息，幫助民主黨再次贏得美國總統大選。川普揚言當選後，將在2026年鮑爾任期屆滿後換人。他在上一任就曾批評鮑爾不夠支持他的經濟政策，打破長久以來白宮尊重聯準會獨立性的天條，也讓「川普避險」成為華爾街最熱門的話題。

川普曾經是率先發動對中國貿易戰、科技戰、金融戰的始作俑者，但是今年這場極端對立的美國總統大選，顯然正成為全球地緣政治與金融安定的重大變數。「拜登vs.川普」再次對戰的戰局，也將是讓眾人坐立難安的亂局。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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