東證出手、日股失落族群甦醒 謝金河提「股價淨值比」：向日本借鏡

【撰文／謝金河】

企業主要重視股價淨值比 沉睡卅年的日本，今年終於甦醒過來，令人最有感的，除了日圓匯率貶值到151.94兌一美元外，過去總是敬陪末座的資本市場，今年日經指數創下33年新高，東證指數創下歷史最高，外資今年持續加碼買超。最具代表性的是巴菲特持續加碼的五大商社及代表軍工的三菱重工。

今年以來，三菱重工從2181大漲到9292日圓，讓市場驚艷。不過最值得一提的是，沉睡卅幾年的日本銀行，証券股紛紛大漲，像大和證券從554.3到922日圓，野村證券從464.3到661.7日圓；在泡沫經濟危機破產的銀行，也在房地產復甦下，股價出現生機，三菱UFJ從805到1338.5日圓，三井住友從4997到7757日圓，瑞穗控股從1744到2711日圓⋯⋯

這些原本乏人問津的失落族群突然像睡獅般站起來，原來是東京證交所發出聲明，要求日本上市公司經營者必須重視股價淨值比，凡是股價淨值比小於一的公司，經營者必須限期改善，並提出改善報告，如果成效不彰，到2025年3月，將予以下市處分。

東京證交所之所以這樣做，主要是因為日本股市長期不振，股價淨值比低於一的公司超過五成以上，而日本上市公司超過五成帳上淨現金遠超過負債，這也代表日本在泡沫經濟後，個人及企業拼命還錢，如今已經無債一身輕，有實力回頭解決股價長期偏低的問題。

東京證交所發布重大訊息指出：公司應在衡量和管理資本成本的同時，尋求更高的股東權益報酬率，也就是我們常說的ROE。如果一家公司的股價淨值比長期低於一，代表市場對這家公司的盈利和增長潛力缺乏信心。淨值是資產減去負債的數額，上市公司必須提升治理，提振長期被低估的企業價值。

台灣的投資人不太重視股價淨值比，東證交易所的這個行動，也可以給台灣借鏡。台灣上市上櫃公司，股價淨值比低於一的公司近300家，最低的只有0.31，像曾經大漲的TPK，股淨比只有0.34，金融股最低的開發金控只有0.89，也許交易所可以要求這些股價淨值比長期偏低的公司定期提交改善方案。

全球股債淨值比最高的像蘋果45.2倍Tesla，微軟都超過10倍，台灣今年股價大漲的世芯12.5倍，華城超過15倍，股價淨值比高了，也代表股價貴了。這個股價淨值比概念，值得大家重視！

本文授權自今周刊，原文見此。

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