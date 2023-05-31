新衣服不洗就穿？嚴重恐導致流鼻血、白血病 毒物科教授曝慘痛經驗

【文．林依榕】

剛買一件喜歡的衣服時，你是不是會迫不及待的直接穿上呢？毒物科教授招名威日前在臉書粉專發文表示，許多人因為貪圖方便，衣物未經清洗就直接穿上，但新衣服中通常含有可溶於水的甲醛，若是碰到汗液，就有可能被人體吸收，引發過敏、白血病、流鼻血等症狀。因此他呼籲民眾，衣服一定要清洗過後再穿，若太過厚重不易過水，也可在通風處晾曬數日，同樣有去除甲醛之效。 (原文刊載於2020/11/5，更新時間為2023/5/31)

甲醛易溶於汗液中 嚴重真的會致癌嗎？

曾有一項調查指出，一件新衣服拆封後僅有22.8%的人會洗，61%的人只洗貼身衣物，而8.2%的人卻完全都不洗，招名威透露，自己以前就屬於那8.2%的人，因為當時總認為新衣服一定很乾淨，但經歷某個夏天的慘痛經驗後，讓招名威自此之後新衣服都「非洗不可」！

他表示，當時穿著剛拆封的新衣服去參觀學校，因為天氣悶熱、空氣品質不好，又很潮濕，走完校園半圈後，新衣服已經完全濕透，當意識到時，皮膚和汗腺較豐沛的區域，開始紅腫發癢，且有越抓越癢的趨勢，沒多久紅斑就跑出來了。

新衣服因為需要固色和防皺，在印染的過程中需要添加甲醛，而起了化學反應的甲醛會與衣物纖維結合，固定在衣服材質上，剩下沒有被固定的「游離」甲醛，就需要靠水清洗。

（示意圖／Ingimage）

招名威進一步說明，「甲醛溶於水，可以通過清洗把大部分有害物質清除掉，但若沒有洗就穿，這些游離的甲醛就會溶到汗液內，間接被人體吸收，引發皮膚過敏、瘙癢、皮炎等症狀」

一般人對於甲醛的認知，僅認為會殘留在室內裝潢的新傢俱、新粉刷的牆壁上，但其實新衣服也有，而甲醛除了會引發過敏反應，白血病、流鼻血、急性眼症狀和視力障礙等，都是甲醛超標、長期接觸刺激的後果。

事實上不只甲醛，多數衣服在製作過程也會在染料中添加NPE（壬基酚）讓顏色更加鮮豔、有賣相，過去就有好幾家國際知名運動與快時尚品牌服飾被檢出含壬基酚、芳香胺與塑化劑，壬基酚是一種環境荷爾蒙，長期暴露會導致雌性化，減少精子製造、影響生殖能力。菁英診所營運長劉博仁醫師過去受訪時分享案例，表示曾遇過一位攝護腺肥大患者求診，檢查後發現攝護腺癌指數PSA較高，且壬基酚偏高，討論後才發現該患者新衣都沒有先洗過再穿的習慣，包括內衣褲，才使身體暴露在壬基酚當中。

劉博仁強調，買新衣服一定要先洗過再穿以保健康，特別是貼身衣物如內衣、內褲一定要加強清洗，以免性器官直接貼近壬基酚，長期下來產生不良影響。

不過對於外傳「常穿不洗的新衣服會罹癌」一事，招名威則闢謠，新衣服所導致甲醛暴露的濃度和時間，無法跟高濃度、長期的職業暴露相比，且穿沒洗過的新衣服會致癌是沒有科學依據的，致癌幾率也非常低。

衣服材質如何挑？太厚重很難洗該怎麼辦？

招名威表示，在選擇衣物上，最好選擇純棉、麻的材質，減少印染並盡量選擇純色、淺色、素色衣服，減少染色物質上身的機率。

在購買貼身衣物及嬰幼兒用品時，以選擇用染料、塗料少的素色、印花圖案小的產品為佳，儘量不要買印花鮮艷、面料挺、硬的產品。

（示意圖／Ingimage）

另外，除了在穿之前一定要清洗外，對於厚重的外套，如果清洗起來不是很方便，可以不過水直接在通風處晾曬數日，也可以達到祛除甲醛等有害物質的作用。

最後，招名威強調，在買衣服的時候建議聞看看，如果有刺激性味道可能是甲醛超標，或是有其他化學物殘留。

本文授權自今周刊，原文見此。

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