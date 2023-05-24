等1張「跟騷保護令」需44天 被害人受折磨…《跟蹤騷擾防制法》周年4面向待改進

【撰文‧林良昇】

2017年男大生追求不成砍殺學妹，2020年馬來西亞籍學生遭跟蹤擄殺，多起重大刑案促成的《跟蹤騷擾防制法》，上路將滿1年，還有哪些漏洞待補？

一名從事網拍的母親在網路分享育兒之道，卻意外觸怒「理念不合」的陌生網友，對方開啟一連串留言辱罵、威脅，連周邊親友也受波及，遭假帳號攻擊、撥打無聲電話騷擾、跟蹤監視，長達兩年，這家人難以從噩夢脫身。

為規範上述行為，2022年6月1日上路的《跟蹤騷擾防制法》（以下稱《跟騷法》），將對特定被害人「反覆或持續」且「與性或性別有關」的八大跟騷行為入罪。警方受理報案，會向行為人發出書面告誡，若兩年內再犯，被害人得向法院聲請跟騷保護令，法官若認為情節嚴重或嫌疑重大，得預防性羈押；行為人再違反保護令，則可處三年以下有期徒刑。

立法前警政署曾預估，1年會有8千件跟騷案。然而，上路近1年，截至今年3月底，全台僅受理2528案，數字相差甚遠，究竟是立法產生遏阻效果，或是制度存在缺口？從報案受理、行為人嚇阻到被害人保護機制等程序來看，仍有四大面向待檢討。

通訊騷擾漏洞可鑽 保護令設計有精進空間

首先是成案定義。2021年三讀通過前，外界對於跟騷行為限定在與「性或性別」有關，曾強烈質疑恐有漏網之魚。警政署統計，前三大跟騷樣態分別是通訊騷擾、盯梢尾隨、監視觀察。其中，居首位的通訊騷擾，就被認為最容易規避有關「性或性別」的定義。

長期關注數位性別暴力的數位女力聯盟祕書長張凱強指出，曾有案例是行為人不斷傳訊息騷擾，但內容卻又無關「性或性別」，導致被害人求助無門。這項定義恐讓人有機會鑽法律漏洞，刻意讓跟騷行為難以成立，報案第一關就可能碰壁。

此外，案件被受理後，警方開出的書面告誡和法院核發的跟騷保護令，被視為是嚇阻跟騷行為人、保護被害人的兩大重要防線，執行成效也受關注。

截至今年3月底，警方共核發1812件書面告誡；同一時間，法院核發的跟騷保護令僅有79件。內政部警政署防治組副組長斯儀仙解讀，這代表書面告誡確實有嚇阻力，能及時保護被害人，至少讓8成以上的跟騷行為人不會再犯。

反觀，跟騷保護令的設計則被認為有待精進，尤其核發時間過長，較為人詬病。根據司法院統計，去年1件跟騷保護令審理終結時間，平均為34.11天；今年1到3月，每件平均則為44.66天。上述那名被網友辱罵、騷擾全家的母親，日前向法院聲請保護令，就足足等了4個月，身心飽受煎熬。

台灣防暴聯盟祕書長廖書雯指出，家暴保護令有「緊急保護令」的設計，4小時內就得核發，但跟騷保護令沒有相關設計，平均1個多月的等待，對被害人而言，每天都是折磨。她認為可以檢討機制，讓跟騷保護令更即時有效。

治療性處遇掛零 告誡無法提前撤

不僅如此，法院也可透過核發跟騷保護令，命令行為人完成「治療性處遇計畫」，強制其接受精神、戒癮等治療；但據司法院統計，這類「治療性處遇計畫」保護令至今仍掛零，上路近1年從未啟用。

現代婦女基金會研究員王秋嵐點出，跟騷保護令由民事法庭審理，治療性處遇須在審前送鑑定，法官才能做出裁判，但「鑑定是要花錢的」，由聲請人負擔，現行制度造成被害人希望行為人接受治療，反而須替行為人負擔鑑定費用的奇怪現象。

有別於家暴的處遇保護令評估為衛福部負責，跟騷處遇保護令由聲請人支付費用；警方雖能依職權聲請，但僅限緊急狀況，絕大多數是被害人聲請，須先行負擔。

斯儀仙證實，近1年來並無任何治療性處遇保護令。她解釋，《跟騷法》立法時有針對處遇令做相關討論，重點是各方對於跟騷案量沒有把握，衛福部希望把處遇資源用在高危險性的加害人個案上，加上保護令聲請準用民事訴訟程序，造成被害人、聲請人須自己付費，確實有再討論的空間。

「一份鑑定2萬8起跳，被害人根本無法自己付這個錢。」警察大學教授黃翠紋認為，處遇令從未啟動是《跟騷法》施行至今最大問題，甚至有時不須強制治療，只需諮商輔導，卻無機制因應。

除了被害人權益外，警方在第一線也發現行為人面對《跟騷法》處置所遇到的不合理待遇。台北市政府警察局婦幼警察隊警務員張坤憲提到，多數跟騷案是雙方認識的追求行為，書面告誡期間長達兩年，即使行為人後悔或被害者已原諒，都無法提前撤回，對行為人也是種煎熬。他建議可在被害人原諒的前提下，規畫提前撤掉書面告誡的機制。

《跟騷法》2021年三讀通過時，警政署允諾3年內滾動檢討，如今看來從制度設計，到警政、社政單位的配套，都仍有精進空間，須持續檢討才能讓法規更完善。

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