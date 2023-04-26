從求戰到講和…國票金經營權鬧12天 喬攏旺旺、耐斯的高層是他！下一戰併安泰銀紛爭會再來？

【撰文‧梁任瑋、陳彥宇】

4月7日，國票金控在股市觀測站公告今年參選爆炸的改選名單，劍拔弩張的旺旺與耐斯集團兩派大股東陣營，以及官股，共有23位董事被提名人搶13席；誰都沒想到，4月18日深夜一紙公告，各方意外達成共識，連對外徵求委託書大戰都未開打就提前結束，成為今年以來最快落幕的經營權之爭。

「三三三」席次分配藏玄機

根據國票金最後出爐的董事被提名人名單，幾乎與本屆董事、獨董雷同，提名13位候選人也與應選名額相同，但席次分配卻暗藏玄機：兩大民股旺旺和耐斯集團持股因皆接近10％，遂與官股達成三方董事席次採「三三三版本」分配。

也就是國票金現有的9席一般董事、四席獨立董事中，旺旺、耐斯、官股各拿3席，其餘4席分別由美麗華家族黃春發、台產董事長李泰宏各取得兩席；其中4席獨董則分別由旺旺、耐斯、官股各取得一席，另一席則歸黃春發與李泰宏陣營。唯一一位董事新面孔，是先前被董事會拔官的前國票創投董事長陳冠如，也是現任國票金董事陳冠舟的弟弟；換句話說，如無意外，今年改選結果已正式出爐。

從求戰到講和，究竟是誰快速滅了這場經營權之爭的引信？表面上看，原本一度把國票金持股賣到只剩8％，並刻意與國票金幾位大股東之間保持距離的財政部是關鍵。

據本刊多方查證，財政部看似是促成兩大民股和談的大功臣，但授權財政部次長阮清華出來主談的高層，據傳是行政院副院長鄭文燦。

消息人士指出，自從第一次公告的23席董事參選名單出來呈現參選大爆炸態勢後，旺旺與耐斯集團兩方都透過各種關係，找上主責官股事務的鄭文燦協調，其中包括也有投資國票金的寶佳集團少東林家宏，因熟識曾任桃園市長的鄭文燦，因而私底下替好友、國票金副董事長蔡紹中對接鄭文燦，為的就是替旺旺集團在這次改選「維持現有的席次」。

但對於是否有參與協調，行政院副院長辦公室並未正面回應，僅說相關事宜由財政部回應較適宜。至於林家宏則是至截稿前，未對相關問題回應。

只是，股東會在5月31日舉行，從作業時間回推，國票金必須趕在4月19日董事會之前確認董事被提名人名單，以及在4月底之前寄出股東會開會通知書，「在時程上非常趕。」於是，據傳阮清華自4月13日後的5天內，密集約了兩大民股見面談了4次。

財政部背後有高層幫忙「喬」

據了解，在4次的協調會議上，兩大民股皆有備而來，不論旺旺與耐斯都不約而同攤牌說，彼此股權一樣接近10％，加上官股自去年底開始也大舉加碼國票金從八％增持至近一○％，沒有誰比較大、誰比較小，因此耐斯希望在金控人事上有更多主導權，對此，旺旺一度不認同這個要求，使得會議破局；但財政部認為，兩大民股皆持有近一○％股權，且過去十年兩大民股一直和平共處，並有合作基礎，大家都是公司派，沒有誰是市場派，「何不好好坐下來喬？」

消息人士指出，最後，財政部協調把旺旺手中7席董事的其中3席仍由旺旺集團指派，其餘4席改由原本被視為旺旺陣營的黃春發、李泰宏指派，至於董事長和副董事長則維持現況，前者由魏啟林續任國票金董事長及國際票券董事長，後者由蔡紹中續任。

在雙方各退一步下，最後耐斯集團也如願爭取現任國票金董事暨副總經理陳冠舟升任國票金總經理，即將進入董事會的陳冠如將接國票證副董事長、國票投顧董事長；對美麗華、台產來說，儘管股權相對較少，卻意外成為這次改選的贏家。

消息人士分析，這次國票金改選最終的結果，就是在商言商下各取所需，但魏啟林改由台產旗下的台灣領航資產投資公司提名參選董事，而非目前指派他的旺旺集團人旺公司，「希望以後回歸董事會表決，畢竟台產也是獨立的法人，過去屢屢在董事會出現的『多數暴力』的表決情況應該可以降低。」

有意思的是，儘管旺旺、耐斯和官股在董事席次與高階主管人選達成協議，這場經營權之爭看似已風平浪靜，但國票金最新公告又新增小股東提案，將「重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案（股東提案）」列入會議討論案。

當過去讓雙方心生嫌隙的「合併安泰銀行」一案又捲土重來，已弭平的紛爭會否再生波瀾？一個多月後的股東會當天便可見分曉。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1375期)

延伸閱讀》

從小歌女到英特爾總經理，44歲罹腦瘤告白：當一張衛生紙都拿不住，我才發現名牌精品一點用都沒有

聯華食大火7死15傷！他們躲冷凍庫「外面聽不見呼救聲」…公司：起火點在這

「爸爸，我什麼時候能有自己的房間？」工作12年才年收入破百萬，45歲國中老師：人生似乎是一場空