全球僅1002人獲頭銜 台灣就有14位！揭谷歌最神祕計畫「開發者專家群如智囊團」

【撰文‧張如嫻】

谷歌自2012年啟動開發者專家計畫，獲得認證的軟體技術專家，能享有專屬的活動和福利。目前台灣也有14位谷歌開發者專家，入選這項計畫究竟有多麼困難？選入後他們又如何被改變？

你們覺得為什麼OpenAI新出的語言模型GPT-4，比谷歌的PaLM還厲害？」三個穿著輕便西裝的大男生，在谷歌（Google）台北辦公室一見面，就興奮大聊技術。平時，他們各是三家公司的經營者；現在，這三人的共同身分，是全台僅14位的「谷歌開發者專家」。

2012年啟動、簡稱「GDE」（Google Developer Experts）的谷歌開發者專家計畫，共分成17個技術領域，只要你不是谷歌員工、卻能在某項技術上被該公司認可，並且經常透過演講、部落格、影片分享技術，你就有機會取得這項頭銜。

截至3月下旬，全球有1002位這樣的專家，其中亞洲有超過250位，在谷歌搜尋無法落地的中國，則有39位被認證的專家。台灣的專家人數雖然只有對岸的三分之一，但據谷歌統計，就人口比例來看，台灣排名亞洲第二。

通過三道審核 能搶用新技術

這項極其「神祕」、鮮少人知道的計畫，只要取得專家資格，不僅可與谷歌總部開發人員直接溝通，取得未發布產品的試用資格，該公司更會贊助你參加一年一度、在美國加州山景城總部召開的開發者專家全球峰會。

本文開頭出現的三位台灣軟體人——多奇數位創意技術總監黃保翕、亞太智能機器創辦人吳柏翰、愛料理創辦人李致緯，就是台灣少數的谷歌開發者專家。這次他們也首度聯袂接受《今周刊》專訪，談及當初光是通過三個關卡的審核，就煞費工夫。

首先第一關，谷歌要求你必須拿到一封谷歌員工或開發者專家的推薦函，才能進入資格審查。在這一關，谷歌人員看的不只是技術，對產業與社群的「貢獻」、是否樂於「分享」，也是重要的審查標準。

網路界人稱「保哥」的黃保翕，是在2019年取得開發者專家認證。在這之前，創業近20年的他，每年演講超過15場，培訓超過5千名學生，在部落格、臉書發文「尬聊」技術，是他的日常。「在影響力欄位，我就寫了幾萬字吧！」他笑說。

在第一關「過關」後，第二關會由一位開發者專家，對候選者面試，從演講、發影片、錄音製播的頻率，判斷對方是否熱中分享。

到了第三關，也是公認最有挑戰性的一關，則由谷歌產品團隊的工程師親自提問、考核，例如「你要怎麼利用技術改善產品？」通過後，才能拿到開發者專家認證。

雖然沒有額外薪水，但專家們的「福利」，在於能取得先機。譬如，他們每個月會固定召開一次以上的線上會議，谷歌的產品團隊會向專家們預告，公司未來產品的開發方向、新技術，並徵求專家意見，也就是說，專家們不但能影響產品或技術的發展，甚至可以搶先把新技術應用在自家產品。

像2019年谷歌還在醞釀新演算法BERT，吳柏翰就在一場線上會議裡，聽到其他專家討論BERT的優勢，於是他當年把這新技術，用在自家公司開發的聊天機器人，成為台灣最早導入BERT的對話式平台，還帶動同業競相導入，最後更讓谷歌看到成果，2020年正式將BERT用在搜尋引擎。

專家身分加持 縱橫全球市場

吳柏翰說，市面上有超過十萬種演算法，光是閱讀一篇相關論文就要花一個月，「等我讀完（論文）市場就沒了，客戶是不會等我的！」因此，谷歌開發者專家群就像「智囊團」，大夥各自閱讀有興趣的論文、彼此幫忙篩選實用的技術，再透過線上交流，選出可以套在自家產品的演算法。

谷歌開發者關係計畫經理上官林傑觀察，台灣人容易低估自己往海外發展的能力，所以參加這類活動，是走向國際的好機會。過去幾年，黃保翕、李致緯都因自己的專家身分，受邀到馬來西亞、泰國演講；吳柏翰則在2022年日本名古屋谷歌開發者大會，介紹機器學習，甚至拿下日本客戶的訂單。

當時，吳柏翰與名古屋專家交談後，發現當地谷歌開發者社群中，研究機器學習的專家只有1％，就算東京也僅10％，只有台灣的二分之一，他判斷，機器學習技術在日本的發展相對緩慢，自家公司的產品，或許有機會在日本大顯身手。

靠著日本開發者專家的牽線，吳柏翰在日本接觸、拜訪當地企業。由於谷歌的光環，宛如一張快速通關的門票，讓他經營、成立僅5年的新創公司亞太智能機器，只花不到一年的時間，在2022年底拿下日本通訊大廠日本電氣（NEC）的訂單。

谷歌台灣前董事總經理簡立峰指出，在變化快速的軟體產業，需要有一群以技術見長的意見領袖，在社群裡串聯討論、帶動新技術嘗試，而谷歌開發者專家，正扮演這樣的角色，「現在很多企業也希望自己的人才庫裡，有這樣的社群專家。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1370期)

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