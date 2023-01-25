比香蕉更猛！一天吃2顆這水果「每周多排便1.5次」 沒副作用6種人必吃
【翁申霖 整理】
排便不順是許多人的困擾，倘若遲遲不解決便祕狀況，體內很可能不斷累積毒素，影響健康；對此，有不少民眾試圖透過吃香蕉來緩解便秘，但真的有用嗎？最新醫學研究指出，每天吃2顆奇異果，可以有效改善「解放」不出來的窘境，且沒有什麼副作用，有相關困擾的人不妨一試！
林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，一直以來，醫師總是衛教患者便秘時可多吃綠色奇異果和火龍果，但都沒有大規模的研究支持作為一個依據。
不過，近期有一篇發表在《美國消化醫學雜誌》（American Journal of Gastroenterology）的國際多中心的隨機研究，其內容證實奇異果確實能改善便秘，「每天2顆綠色奇異果不但可以改善便秘，每周增加1.5次以上的排便，還能減少便秘患者腹部不適感，且觀察到沒什麼副作用。」
李柏賢也認為該項研究非常實用，「以前總是說每天1蘋果，醫師遠離我；現在應該改成每天2顆綠奇異果，便秘遠離我。」
6大便秘好發族群
有哪些人容易有便秘的情況？圓扶原中醫診所主治醫師甄至翔指出，有6類人是便祕的好發族群：
1.久坐族群，例如上班族
2.壓力太大的族群
3.熬夜，作息不正常的族群
4.偏食族群，或外食營養攝取不均衡
5.老年人、孕婦或腸胃蠕動不好的小孩
6.長期酗酒或不當用藥的族群
他提醒，如果便祕狀況持續2周以上，一定要盡早找醫師諮詢。
本文授權自今周刊，原文見此。
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