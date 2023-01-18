高股息ETF超人氣 光去年就多4檔！一表看6支抗跌前段班：績效最佳的是它

【撰文‧黃偉柏】

面對當今經濟環境，具備固定收益和資產增值優勢的「長天期債券」，與高現金殖利率特性的「高股息族群」，是投資人可抱過年並深入追蹤的標的。

隨著農曆春節到來，投資人領了年終獎金後，除了拿來包紅包、旅遊、消費，不少人也用於規畫投資理財。放眼2023年，市場仍處於高利率、高通膨、高波動、低景氣增長，且還可能出現衰退的環境，如何提高理財效益，具有一定的挑戰性。

即使美國最新公布的2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率「連六降」，來到符合市場預期的6.5％，仍較聯準會（Fed）的2％目標還有一段距離，升息政策於2023年上半年提前結束的機率很低。甚至若通膨出現反轉，美元還可能隨之轉強，近一季走反彈行情的美股、台股，將再度面臨壓力。金兔年如何讓自身資產「大躍進」，是投資人最關心的。

殖利率5％＋收益成長 上半年聚焦投資級債

面對金兔年「三高一低」的經濟情勢，上半年消費者需求持續降溫，導致製造業庫存去化可能至第二季才結束，之後，股市才有反彈機會。因此，投資人在這時可以著重資產防禦兼顧穩定收益，作為「閒錢」的布局策略。尤其近年國人相當熱衷ETF產品，長天期投資級債ETF與台股高股息ETF都是可以留意的族群。

債券被視為防禦型資產，具有避險效果，在2022年聯準會激烈升息下，促使債券殖利率攀升。展望2023年，中國信託投信固定收益投資科經理張勝原表示，隨著美國2023年第一、二季經濟持續放緩、通膨下滑，有利資金持續流入美國公債、高評級企業債，進而推升債券價格；尤其是長天期債券，未來價格可望較去年明顯回穩。投資人此時的配置比重，債券可高於股票。

觀察被視為「無風險資產」的美國公債，目前10年期與兩年期的殖利率，分別為3.5％與4.22％，為短天期利率優於長天期的「倒掛」狀態。但明明目前短天期債券的殖利率較優，為何要選擇長天期標的？

元大投信指出，長天期債券對價格的反映空間優於短天期，未來當聯準會降息，價格漲幅也較高；當投資人選擇短天期債券，或許近兩年領的債息較高，但未來債券價格上漲有限；另外，用新台幣買入美元計價的債券標的，當美元指數持續走弱，可能影響美元兌新台幣匯率，會出現「領了債息，價差卻被匯差侵蝕」的狀況。

觀察「ICE美國投資級公司債指數殖利率」，截至2022年12月31日，長天期債券殖利率約5.5％；而國內相關ETF中採季配息的「元大投資級公司債」與「國泰投資級公司債」，年均殖利率達5.06％、4.5％；另外，月配息的「中信高評級公司債」也有將近4.4％，這樣的固定息收殖利率水準，相當具吸引力。

隨著升息可望步入尾聲，投資人定期定額投入相關債券ETF，不僅能發揮良好避險功能，還可因應日後降息循環開啟，達成價差與債息兩頭賺。對於想短線操作的人，可在殖利率拉回至10年均值（約3.22％）以下出場，並轉移至其他標的。然而，長期而言，債券ETF能為投資人的資產組合帶來穩定現金流效果。

高息ETF最受歡迎 下半年可逢低布局

提到能創造穩定現金流的投資工具，台股「高股息」族群也是熱門標的。光是2022年，台股就新增了4檔高股息ETF。目前，市場裡共有十一檔高股息ETF，股東人數加總逾二一二萬人，較二一年同期增加近一倍，為國內最受歡迎的ETF類型。

台股去年含息報酬率下跌將近兩成，不過，在11檔高股息ETF中，扣除剛上市的四檔，有六檔全年表現較大盤抗跌。其中，以「FH富時高息低波」績效最佳，全年含息報酬僅下跌約5％；而股東人數最多的前兩名「元大高股息」與「國泰永續高股息」，分別為全年負18.1％與負9.5％。

觀察「FH富時高息低波」ETF的指數成分股，以金融保險占38.2％權重最高，其中，以銀行業為主的金融股占了7成，而升息趨勢通常為銀行股帶來利差受惠題材；加上電信股、食品股等民生消費配置，是該檔ETF績效較佳的關鍵。

FH富時高息低波ETF經理人陳仲愷表示，雖然景氣亮出低迷的藍燈，但可能也是股市底部的訊號，在2023年企業獲利部分，等待庫存調整於第三季恢復正常後，可望「先蹲後跳」，投資人仍可以股票型標的與防禦型標的平衡搭配，來達到分散風險兼具資產增長的效果。

資產配置與投資人的屬性息息相關，以存股族或追求長期資產增值的投資人而言，股票配置比率可高於債券，以主題型或市值型股票ETF來搭配長天期債券ETF為組合；反觀，若是較保守者或退休族，債券比率須高於股票。另外，也可依照配息頻率來搭配高股息與債券ETF，打造「月月有現金流」的組合。

資金分批投入 以近3年殖利率為參考指標

投資人可將資金分批投入，並以殖利率為參考指標。觀察去年已完整配息一整年的高股息ETF，殖利率約落在5％至8％，較過往約4％至5％而言，為最高的一年。而ETF殖利率為配息金額與價格相除的結果，意味著當配息未減少的情況下，目前ETF可能已達便宜價位，投資人可設定目標殖利率（例如5％、6％），來算出對應的價位進場，或定期定額投入，來分散自身的投入成本。

不過，提醒投資人，由於景氣放緩，有些公司的獲利可能較前兩年低，或對前景保守，進而影響其股利發放，導致高股息ETF的配息可能「縮水」，投資人可參考近3年的配息金額，來調整進場價位與投資策略，為自己金兔年賺進紅包財。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1361期)

延伸閱讀》

先生不到50歲離開科技業、她焦慮到不敢花錢！清理3個櫃子後學會了…「家庭支出竟減4成」

現金6000元發放管道確定！3方案一次看、三大銀行備妥ATM「防當機」，2縣市超徵百億也發錢？

「我從來不發年終」！她年賺上億員工沒分半毛 電商女王親吐原因：做「這件事」最實際