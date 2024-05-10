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中國富商覃輝認非法政治捐獻 被判刑滿逐出美國

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。圖／擷取自微信
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。圖／擷取自微信

中國億萬富豪覃輝承認在紐約和羅德島州（Rhode Island）非法以他人名義向政治人物的競選活動捐獻，他與檢方達成協議放棄綠卡，今天被判定刑期已滿，旋即離開美國

美聯社報導，56歲的中國電影大亨覃輝在曼哈頓（Manhattan）、長島（Long Island）等地都有房產，他在紐約州的聯邦法院出庭，被判入獄7個月，正好是他自去年10月被捕以來遭審前羈押的時間。律師說，覃輝隨後被帶去機場登機，目的地不公布。

覃輝今年3月認罪，坦承非法以他人名義為競選活動捐錢、移民詐欺和偽造身分文件。他承認從2021年紐約市長選舉開始就利用自己的財產招募一些人，並出錢讓他們代他捐出政治獻金。

檢方從未點名有哪些政治人物的競選活動收到這些非法獻金。聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）的辦公室表示，這些人包括角逐紐約市公職的一名候選人、一名代表長島的美國聯邦眾議員，以及一名角逐羅德島州國會選區席位的候選人。

檢方說，這些代覃輝捐出的非法獻金約達1萬1600美元（約新台幣38萬元），但選舉陣營不知情。

皮斯在聲明中說：「覃輝公然藐視我國政治和移民制度，他欺騙政府機構的行為導致自己被判重罪和有期徒刑，並於今天被逐出美國。」

覃輝的律師馬茲瑞克（Henry Mazurek）說，覃輝今天已搭機離美，但他不願指明目的地，僅說覃輝想要重建生活。

馬茲瑞克說，覃輝「只是希望像公民一樣參與」選舉，卻因不具公民身分而無法捐錢給他支持的候選人。

覃輝曾名列美國雜誌「富比世」（Forbes）富豪榜，估計他在星美文化等電影娛樂公司的股份淨值達18億美元。

此外，覃輝承認於2019年提出含有不實資料的美國合法永久居留權申請，他在其中謊稱自己從未用過別名，另於居住紐約期間以詐欺方式取得佛羅里達州駕照。

紐約 美國

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