高盛說美大選有一大風險：贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增

高盛集團認為，想押注今年美國總統大選的交易員忽視了一個重大風險：投票日當晚決不出勝負。

考慮到現任總統拜登和尋求重返白宮的前總統川普在全國民調的支持率不相上下，美國人在11月5日或隨後幾天、完全有可能不知道到底是誰勝選。高盛首席美國股票策略師David Kostin說，若結果遲遲懸而未決，市場波動性可能陡增，而投資人沒考慮到這種前景。

Kostin周四在紐約舉行的高盛RIA專業投資人論壇上表示：「我認為有些選區會重新計票。」

以Kostin為首的高盛策略師上周五在給客戶的一份報告中表示，雖然許多投資人認為現在為大選結果布局為時過早，但膠著的選舉有其風險，而從VIX期貨曲線來看，波動率市場還沒考慮到這些。

高盛建議那些認為15天內無法決出勝負的客戶，考慮持有11月的VIX合約。該合約代表截至12月中的隱含波動率，交易價格低於10月合約。