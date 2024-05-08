爭取搖擺州支持！拜登端出微軟33億美元AI投資案 跟鴻海威州廠成鄰居
白宮發表聲明說，美國總統拜登8日將與微軟總裁史密斯（Brad Smith）宣布，微軟將斥資33億美元在威斯康辛州興建一座人工智慧（AI）資料中心，創造數千個就業機會。
微軟的AI資料中心將座落在威斯康辛州東南部拉辛郡（Racine County），與鴻海的工廠位於同一塊土地。鴻海原計劃斥資100億美元在當地建造一座高科技廠，前總統川普稱之為「世界第八大奇蹟」，但後來鴻海大幅縮減其計畫。彭博資訊報導，拜登此舉與川普別苗頭的意味極濃。
白宮表示，微軟這項投資計畫將為當地創造2,300個營建工作和約2,000個長期工作。白宮表示，自拜登上任以來，拉辛郡增加了近4,000個工作崗位，而在川普執政期間，拉辛郡失去了約1,000個製造業工作。
拜登的競選團隊表示，拜登還將趁今年第四次前往威斯康辛州的機會與拉辛郡黑人社區的志工會面。威斯康辛州是對拜登今年競選連任至關重要的七個搖擺州之一。
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