不滿「不賣就禁」法！TikTok告美政府違憲 「想讓1.7億美國人閉嘴」
美國政府拍板要求TikTok（抖音海外版）中國母公司字節跳動於明年1月中前撤資，否則TikTok將在全美遭到封殺。對此，TikTok及字節跳動7日向聯邦法院提起訴訟。
TikTok於7日在哥倫比亞特區的巡迴上訴法院提起訴訟聲稱，美國政府「採取史無前例的行動，明確指出並禁止這款短影音應用程式，違憲行使國會權力」。
訴訟文件稱，「美國國會有史以來第一次頒布一項法律，將一個單一的、有名字的言論平台置於永久性的、全國性的禁令之下，並禁止每個美國人參與一個全球超過10億人的獨特網路社群。」
美國總統拜登4月底簽署法案，規定TikTok中國母公司字節跳動在不到8個月內的時間出售TikTok，否則將面臨禁令。
TikTok表示，在有限時間內進行剝離「根本不可能：無論在商業上、技術上還是法律上都不可能」，並指「毫無疑問的，該法案將迫使TikTok在2025年1月19日之前關閉，讓1.7億美國人閉嘴。」
TikTok請求法院認定該法律違反美國憲法，並授予「任何可能適當的進一步救濟」。
對此，白宮已將TikTok發起法律挑戰的問題轉給美國司法部，但司法部尚未立即回應置評請求。
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