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現場報導警攻入漢彌爾頓大樓 普立茲獎表揚哥大學生記者

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
普立茲獎六日揭曉，特別褒揚了哥大校園記者在這波學生運動中的表現。（美聯社）
普立茲獎六日揭曉，特別褒揚了哥大校園記者在這波學生運動中的表現。（美聯社）

美國普立茲新聞獎六日揭曉，紐約時報華盛頓郵報各獲三獎，普立茲獎評選委員會日前發表聲明，特別表揚哥倫比亞大學校刊記者在挺巴校園抗爭事件中，紐約警察攻入遭到示威群眾占領建築物時的現場直擊報導。

普立茲獎評選委員會在二日發表的聲明中表示，肯定全國各地校園記者對於這波校園抗爭事件不眠不休的報導，學生記者採訪時冒著「極大的個人風險及學業風險」。聲明中特別強調哥倫比亞大學校刊記者四月三十日晚間紐約警察攻入校園漢彌爾頓大樓時的第一手現場報導。

聲明中說：「這些學生秉持新聞自由的精神，在困難且危險的環境底下，冒著遭到逮捕的風險，記錄著重大的全國新聞事件。」

普立茲獎由哥倫比亞大學頒發，被視為全國最高榮譽的新聞獎項。在今年的得獎名單中，紐約時報與華盛頓郵報各自以加薩戰爭、槍枝暴力等新聞事件報導獲得三個獎項，美聯社在拉丁美洲及美墨邊境拍攝的全球人口遷移報導則在新聞攝影獎項勝出。影評獎則由洛杉磯時報影評人賈斯汀．張（Justin Chang，譯音）獲得。

哈瑪斯組織去年十月七日突襲以色列引發後續戰火，紐約時報的以哈衝突報導贏得文字報導獎，路透則獲攝影報導獎。前往加薩實地採訪的記者則獲得普立茲新聞獎特別表揚。

非營利新聞調查組織ProPublica披露美國最高法院大法官接受億萬富豪昂貴餽贈、豪華旅遊招待，獲得普立茲公共服務獎。

普立茲獎對於二○二三年新聞報導頒發十五個獎項得主，另外還有包括書籍、音樂、劇場等八個藝術類別的獎項得主。公共服務獎獲得金牌，其他獎項得主則能夠獲得獎金一萬五千美元。

普立茲獎 紐約時報 華盛頓郵報

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