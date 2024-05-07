2024普立茲獎出爐！紐時奪最佳國際報導獎 加薩記者獲特別褒揚

2024普立茲獎6日於美國紐約哥倫比亞大學揭曉，紐約時報和路透因報導和攝影以哈戰爭題材獲獎，評審團也向勇敢傳遞加薩前線戰火的許多傑出記者頒發「特別褒揚獎」致敬。

普立茲獎設立於1917年，旨在授予美國新聞界、文學界和音樂界為公眾服務成績突出和成就卓著人士，本屆共頒發15個獎項，除了公眾服務貢獻突出的傑出報紙授以金獎之外，其他獲獎者均獲頒1.5萬美元獎金。

本屆紐約時報憑藉「全面且具啟發的以哈戰爭報導」，拿下「最佳國際報導獎」，評審團稱讚文章「描述以色列國家情報失靈以及國防軍雷風厲行的致命反擊」。另外，紐時記者德瑞爾（Hannah Dreier）深入報導一系列美國移民童工故事，凸顯企業和政府長久以來的缺失，勇奪「最佳調查報導獎」。

路透攝影記者在戰地出生入死，紀錄以哈戰爭爆發初期「第一手且緊急」情況，榮獲「即時新聞最佳攝影獎」。

今年「最佳國內報導獎」開出雙響炮，由路透和華盛頓郵報共同獲獎。路透記者聚焦科技鉅子馬斯克旗下汽車和航太企業，「系列報導故事令人大開眼界且肩負媒體責任」；華郵針對AR-15步槍「提供發人深省的考察」，也獲得評審團青睞。

另外，俄裔記者卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）身陷囹圄，仍透過華郵專欄振筆疾書，獲得高度讚賞，評審團頒予「最佳評論獎」，讚賞他「冒著龐大風險在監獄撰寫充滿激情的專欄，警示俄國總統普亭的批評人士，並且堅持實現民主未來」。

除此之外，「最佳即時新聞」由聖塔克魯茲瞭望者（Lookout Santa Cruz）奪得，評審稱許該刊在一個周末假期的淹水及土石流報導，是「詳盡且靈活的社區報導」。