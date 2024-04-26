美大學生挺巴勒斯坦 UCLA數百人紮營

抗議以色列攻擊加薩走廊、支持巴勒斯坦的學生運動在全美擴散，加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天有數百人紮營示威，與巴勒斯坦旗幟顏色相近的西瓜成了重要象徵。

學生運動發言人之一UCLA政治系博士生多爾（Vincent Doehr）向中央社記者表示，今天在校內知名地標羅伊斯音樂廳（Royce Hall）前，有學生、教職員、校工等數百人參與示威。

多爾表示，以色列對巴勒斯坦長達75年以上占領、對加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人持續6個月的種族滅絕，「我們已經受夠了，我們已經厭倦了」。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列南部，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動軍事行動，殺害超過3.4萬名巴勒斯坦人。

4月18日從哥倫比亞大學開始，美國從東岸到西岸，已經有20多所大學校園內出現抗議加薩戰爭、支持巴勒斯坦的活動。

昨天在南加州大學（USC），警方驅散學生的過程中，90多人拒絕離開而遭到逮捕。這不影響UCLA學生今天的紮營行動，多爾表示，學生將會無限期在校園紮營，直到校方回應學生訴求。

學生團體要求加州大學（UC）停止投資武器製造商等在以色列對巴勒斯坦進行「種族滅絕」當中獲利的公司，多爾說：「我們要求加州大學揭露我們的學費投資在哪裡，我們要求UC從這些公司中撤資。」

期末考將近，很多參與紮營的學生帶著筆電、課業，一邊抗議一邊唸書，還有人在彈琴。多爾說，很多學生都要準備考試，很多人還兼差打工，但大家聚集在這裡，是因為他們看到了以色列對巴勒斯坦的所作所為，超越了道德底線。

被問到，學生是否準備面臨警方鎮壓、逮捕，多爾回答：「這不在我們的考慮之中，我們想的是巴勒斯坦人面臨的暴力、以色列的種族滅絕手段，還有那些努力存活下來的人們，這促使我們團結起來」。

圍起的抗議區內，學生開始囤積飲水和糧食，準備長期抗戰，周圍有英文、日文、中文等多種語言的標語，最常看到的是象徵支持巴勒斯坦的西瓜圖案。

多爾解釋，西瓜圖案的紅、綠、黑、白顏色，與巴勒斯坦旗幟相似，因為巴勒斯坦旗幟遭到以色列封殺禁用，因此顏色相近的西瓜圖案成了抗議以色列的象徵符號。