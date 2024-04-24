特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人
由於銷售下滑和電動車廠之間的價格戰加劇，特斯拉本月稍早宣布，將在全球範圍裁員10%，但並未透露有多少員工將受到影響。路透報導，特斯拉下月將於美國加州和德州裁員逾6020人。
根據美國勞動法規定，員工人數在100人以上的公司若計畫關閉或大規模裁員，必須提前60天發出通知。
特斯拉在22日提交給州政府的文件指出，公司計畫自今年6月14日起，將在加州裁員3332人，另在德州裁員2688人，合計6020人。
這次特斯拉優先從德州、加州等工廠下手，全球裁員的範圍還包含位於紐約州布法羅工廠的285名員工，該地區的特斯拉擁有Autopilot駕駛輔助軟體的團隊，以及包含製造快速充電設備的團隊。
先前有報導指特斯拉將取消2萬5000美元的平價電動車生產計畫，但馬斯克透露明年會推出、計畫沒改變。
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