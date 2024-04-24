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籲立即行動！美共和黨大老帶頭要拜登派聯邦執法人員處理挺巴學生

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以少數黨領袖麥康諾為首等25名參院共和黨人23日致函美國司法部和教育部，要求拜登政府出動聯邦執法官員遏止大學挺巴示威潮。圖為紐約市警方22日逮捕紐約大學紮營抗議者。美聯社
以少數黨領袖麥康諾為首等25名參院共和黨人23日致函美國司法部和教育部，要求拜登政府出動聯邦執法官員遏止大學挺巴示威潮。圖為紐約市警方22日逮捕紐約大學紮營抗議者。美聯社

美國聯邦參議院25名共和黨人，包括少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）和黨鞭熊恩（John Thune）在內，23日下午致函美國司法部和教育部，要求拜登政府出動聯邦執法官員遏止多所大學院校爆發的挺巴勒斯坦示威潮，強調「立即行動恢復秩序」。

近日美國挺巴勒斯坦學運態勢升溫，耶魯大學、紐約大學將近150名示威者遭逮捕，紐約哥倫比亞大學上周則有超過百人因紮營抗議被捕，校方宣布到學期末為止，所有實體課轉線上。

參院共和黨人以麥康諾為首，連署致函司法部長和教育部長，以強硬言詞稱示威者是「反猶太主義者、親恐怖主義暴徒」，要求相關部門立即行動以恢復秩序，「起訴加劇暴力、威脅猶太學生的暴徒，撤銷助長恐怖主義的外籍學生簽證」。

司法 猶太 美國

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