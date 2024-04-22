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美國環球影城遊園車撞護欄 15人輕傷送醫

中央社／ 加州環球影城22日綜合外電報導

加州當局與好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）公司表示，這座影城有一輛遊園電車在20日撞上護欄，造成十多名遊客受傷，大多受到輕傷。

美聯社報導，洛杉磯郡消防部門在社群媒體發文說，消防人員在當地時間20日晚間9時過後不久，迅速對這起事件做出回應。好萊塢環球影城位於洛杉磯市中心西北方16公里處。

加州公路警察（California Highway Patrol）表示，這輛遊園電車轉彎時，最後一節車廂撞上金屬護欄，「導致電車傾斜、多名遊客遭甩出車外」。

洛杉磯消防部門說，有15名受到輕傷的遊客送醫院治療。

加州公路警察昨天在聲明中說，部分遊客傷勢不嚴重，但未具體說明受傷人數。

好萊塢環球影城昨天下午在聲明中說，遊園車已恢復運作，並已調整遊園路線。

另據法新社報導，法國官員和當地媒體表示，1名27歲女子週末在法國中部一處露天遊樂場乘坐旋轉設施時不慎摔落，送醫後仍不治。

法國中部城市布盧瓦（Blois）當局今天說，這名女子送醫後「並未倖存」，她昨天在當地一處露天遊樂場搭乘旋轉設施時，從上面摔落。

布盧瓦州的檢察官貝呂埃特（Charlotte Beluet）說，已逮捕擁有並經營這座旋轉設施的一名男子，拘留日期從昨天延長至今天。

貝呂埃特指出，這名女子遵照一般安全預防措施，包括使用確保乘客人身安全的護欄。檢察官正在調查這座旋轉設施及一名旁觀者在事發時拍攝的影片。

法國 洛杉磯 環球影城

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