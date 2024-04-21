婆婆媽媽站起來 北美洲台灣婦女會擦亮台灣品牌

北美洲台灣婦女會一連3天在溫哥華舉行年會，年會充滿濃濃藝文味，前文建會主委陳郁秀和灣聲樂團特地來加拿大宣揚台灣文化，僑委會委員長徐佳青也稱，台灣經濟和人文的能量龐大，今日台灣已是世界的台灣。

婦女會一向婉拒在職政治人物參與年會活動，徐佳青是首位破例參與者，因為她與婦女會結緣已20餘載，此行頗有「回娘家」的意味。

昨天她以「今日台灣‧世界台灣」為題發表專題演講，與現場數百名僑胞分享台灣在國際多項評比中亮眼的成果，強調台灣的「三大鍊」受全球矚目，包括：第一島鏈、產業鍊、民主自由之鍊，都佔據世界重要版面。

她對中央社表示：「台灣的性別平權是全球佼佼者、亞洲第一名，感謝有這麼多優秀的婆婆媽媽、姊姊妹妹在海外撐起一片天，累積更多鍊接台灣與世界的能量。」

陳郁秀今天以「品牌台灣」為題發表演講，說明台灣有珍貴的軟實力，像極了一顆鑽石，多樣生態與多元文化如同鑽石的各個切面，每一面都晶瑩璀璨，以「鑽石台灣」為基底可以建立一個閃亮的品牌，並鼓勵海外僑胞一起來擦亮台灣品牌。

北美洲台灣婦女會總會長陳慧中是社區文化界重量級人物，從台灣移民到加拿大，持續透過多元化的人文活動，向加拿大社會宣揚台灣的美好。她對中央社說：「我們持續在加拿大說台灣故事，讓台灣文化成為北美多元文化裡不可或缺的一顆小鑽石。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣讚揚婦女會用柔軟卻強大的方式推銷台灣，例如這一次促成「灣聲樂團」來演出，讓加拿大認識「台灣經典音樂」，非常不容易。「這是一個大型古典樂團，堅持演奏以台灣為素材的原創音樂，我相信透過音樂將令更多加拿大民眾感受到台灣的魅力。」

今年年會主題是「自知自信-讓心中的愛飛揚」，北美14個分會成員們施展渾身解數，以唱歌、跳舞、戲劇等方式展現自信與活力。

已經當了阿嬤的北加州分會會長劉玲霞說：「歲月不是問題，我還能唱跳，還能為台灣做很多事情。」

溫哥華分會長林儀君和副會長黃斐琳是年輕成員，都隨著母親加入婦女會。她們說：「這是一種傳承，我們將繼續為台灣打拼。」