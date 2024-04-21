澤倫斯基致謝美眾院放行援烏案 點名「他」讓歷史保持在正確道路

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基20日就美國眾議院通過價值610億美元援烏案表達謝意，指援助法案將拯救千萬人性命，更特別點名致謝眾院議長強生「讓歷史保持在正確的道路」。

澤倫斯基在社群平台X感謝美國眾議院通過援助烏克蘭法案，「感謝美國眾議院兩黨議員，我個人特別感謝議長強生做出這項決定，讓歷史保持在正確的道路。」

對於急需軍事物資抵禦俄國攻勢的烏克蘭來說，法案闖關成功無疑是一大勝利，不過也引發質疑烏克蘭未來是否會繼續向西方盟友索要更多援助。

另外，眾院議長強生此次很大程度依賴民主黨支持才通過法案，恐怕面臨黨內右派抵制，付出政治代價。

至於克里姆林宮則稱美國眾院放行援烏案將造成烏克蘭更大傷亡和損害。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說此舉會毀了烏克蘭，讓更多烏克蘭人死亡。