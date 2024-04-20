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男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普的封口費案19日進行第四天庭審時，卻發生一名男子於當天下午在法院外點火自焚。 圖／歐新社
美國前總統川普的封口費案19日進行第四天庭審時，卻發生一名男子於當天下午在法院外點火自焚。 圖／歐新社

美國前總統川普封口費案19日進行第四天庭審時，卻發生一名男子於當天下午在法院外點火自焚。媒體報導，這名男子20日凌晨傷重不治。

路透引述NBC新聞等美媒的報導，紐約市警局表示，收治該名30多歲男子的醫院已經宣布他死亡。官方稍早就指出，男子情況危急。

紐約市警局表示，他們已經查明該男子是來自佛州聖奧古斯丁（St Augustine, Fl）的阿扎雷洛（Max Azzarello），似乎不是針對川普或其他涉及封口費案審判的人士。

目擊者表示，阿扎雷洛從背包拿出了傳單後扔到空中，接著朝自己潑灑液體與點火自焚。網路流傳影片顯示，警方一開始還滅錯火源，後來才趕緊將滅火器對準幾近完全焦黑的身軀。據指出，他拋出的其中一張傳單包含提到了「邪惡億萬富翁」，但路透目擊者可以看見的部份並未提到川普。

紐約市警局公共訊息副局長薛帕德（Tarik Sheppard）在記者會表示，「我們現在正將他標示為某種陰謀論者」，並將從這一點開始調查。

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美國前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。路透
美國前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。路透

封口費案 川普 紐約

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